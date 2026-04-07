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शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह’ पर विवाद, हिंदू संगठन की धमकी के बाद क्या बोला मुस्लिम परिवार?

शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह’ पर विवाद ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राम मंदिर हॉल में ‘निकाह’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद अब संबंधित मुस्लिम परिवार और हॉल प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट की है. उनका कहना है कि हॉल में निकाह नहीं, बल्कि केवल रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. यह मामला तब सामने आया जब हिंदू संघर्ष समिति ने राम मंदिर हॉल में निकाह होने पर कड़ा विरोध जताया. समिति ने चेतावनी दी कि अगर यहां निकाह हुआ, तो विरोध स्वरूप मुंडन किया जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा. इसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया. 'हॉल में नहीं होगा निकाह' राम मंदिर हॉल का प्रबंधन देखने वाली सूद सभा ने स्थिति स्पष्ट की है. सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा कि हॉल की बुकिंग में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने यह भी साफ किया कि हॉल मंदिर से अलग है और यहां केवल नियमों के तहत कार्यक्रम होते हैं. राजीव सूद ने बताया कि निकाह पहले ही मस्जिद में होगा और राम मंदिर हॉल में सिर्फ रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब यहां किसी मुस्लिम परिवार का कार्यक्रम हो रहा है. पहले भी कई शादियां यहां आयोजित हो चुकी हैं. शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह’ पर विवाद (ETV BHARAT)