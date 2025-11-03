ETV Bharat / state

शिमला में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल, यात्री परेशान, जानिए क्या है डिमांड?

वर्किंग डे होने के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थी और रोजाना काम पर जाने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है. कई जगहों पर लोग घंटों तक बसों का इंतजार करते नजर आए. निजी बसें न चलने से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई. शहर के बस अड्डों और प्रमुख चौकों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई.

शिमला: निजी बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. वर्किंग डे पर इस हड़ताल का असर साफ दिखाई दे रहा है. शहर में करीब 100 से अधिक निजी बसों के पहिए थम जाने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से ही शहर के विभिन्न रूटों पर निजी बसें न चलने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं.

निजी बस की हड़ताल को देखते हुए परिवहन निगम ने राहत के तौर पर शहर के भीतर अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है. निगम ने अपने चालकों को हिदायत दी है कि वे बसों को जहां-जहां जरूरत हो वहां रोककर यात्रियों को बिठाए ताकि लोगों को अधिक असुविधा न हो.

शिमला सिटी निजी बस चालक-परिचालक संघ के आह्वान पर यह हड़ताल शुरू की गई है. निजी बस चालक-परिचालक संघ का आरोप है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बड़ी बसों को शहर और पुराने बस अड्डे में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा. संघ के महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि, 12 अक्टूबर को निगम अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ था कि बड़ी बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अब तक यह आदेश लागू नहीं हुए हैं. प्राइवेट बस यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

हड़ताल पर निजी बस ऑपरेटर (Etv Bharat)

प्राइवेट बस यूनियन की चेतावनी

प्राइवेट बस यूनियन के अध्यक्ष रूप लाल ने कहा कि, "प्रशासन की लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है और वह लगातार जाम में फंसते जा रहे हैं. जिनके कारण उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. शिमला शहर में निजी बस ऑपरेटर की 106 बसें विभिन्न रुटों पर चलती हैं. लेकिन, आए दिन निगम की लापरवाही के कारण जाम में फंस जाते हैं और समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचते हैं जिससे काफी नुकसान हो रहा है. यदि समाधान आज करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा."

वहीं, प्राइवेट बस यूनियन के महासचिव सुनील चौहान ने बताया कि, एचआरटीसी उनके साथ भेदभाव कर रहा है और एचआरटीसी ने अभी तक सरकार के नियम लागू नहीं किए हैं. जब आईएसबीटी बना था तभी यह निर्णय हो गया था कि लॉन्ग रूट की बसें आईएसबीटी ही जाएगी और ओल्ड बस स्टैंड नहीं आएगी. हैरानी की बात यह है कि निगम की बसें अभी भी ओल्ड बस स्टैंड आ रही हैं. एचआरटीसी ने केवल 18 बस ही ओल्ड बस स्टैंड से हटाई हैं, बाकी बसें भी जल्द हटाए नहीं तो हड़ताल जारी रहेगा."

शिमला में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल (Etv Bharat)

प्राइवेट बस यूनियन के महासचिव ने कहा है कि, "106 बस प्राइवेट बस ऑपरेटर की चल रही है, जो शहर में विभिन्न रूटों पर अपनी सेवाएं देती है. नुकसान दोनों तरफ से है. सवारी का भी है और हमारी भी है. एचआरटीसी लगातार ओल्ड बस स्टैंड में आ रही है और स्कूल से छात्रों को ढोने के बाद सवारियां ढो रही है, जो बहुत गलत है. आज यदि प्रशासन उनकी बात मान लेता है और सभी बसें आईएसबीटी आने के निर्देश देता है तो हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे. वरना यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी."

प्राइवेट बस यूनियन की क्या है डिमांड?

शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि, "शहर में ट्रैफिक जाम के कारण हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसके लिए शहर के 40 किलोमीटर के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाए सीधे आईएसबीटी भेजने की मांग उठाई गई थी, लेकिन हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा एचआरटीसी की स्कूल ड्यूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इसके कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों के बीच लड़ाई होती है. डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशॉप की गईं बसें भी आते जाते रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं. इसके अलावा पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की मांग की गई थी, ये सभी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं."

