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सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस का ट्रैफिक प्लान लागू, 300 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

शिमला: सेब सीजन 2026 के दौरान सेब परिवहन को सुचारु रखने और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए शिमला पुलिस ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की है. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तैयार इस योजना में मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध और बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखा गया है.

पुलिस ने भट्टाकुफर (फल मंडी ढली), शोगी, बेखलटी (फागू), मेहली, छराबड़ा और मशोबरा बाइफरकेशन सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस नाके और बैरियर स्थापित किए हैं. शोगी और छराबड़ा में 24 घंटे नाके संचालित रहेंगे. वहीं, कुड्डू, फागू, नैणा, गुम्मा (नेरवा), बालाग और शोगी में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जहां चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन, पहचान पत्र जारी करने और यातायात की निगरानी की जाएगी.

भट्टाकुफर फल मंडी क्षेत्र में विशेष व्यवस्था के तहत सेब से लदे ट्रक और भारी वाहन शिमला शहर में प्रवेश नहीं करेंगे. इन्हें ढली-मेहली-शोगी बाईपास से भेजा जाएगा. इसके अलावा सेब से लदे ट्राले सुबह 5 बजे से रात 8:30 बजे तक ठियोग-शिमला मार्ग पर नहीं चल सकेंगे. ढली चौक से भट्टाकुफर तक पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी और प्रतीक्षारत वाहनों के लिए ढली-फागू मार्ग पर स्थान चिन्हित किए गए हैं.