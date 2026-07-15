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सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस का ट्रैफिक प्लान लागू, 300 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

हिमाचल में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है. सेब से लदे ट्रक शिमला शहर में प्रवेश नहीं करेंगे. इन्हें ढली-मेहली-शोगी बाइपास से भेजा जाएगा.

सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस का ट्रैफिक प्लान लागू
सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस का ट्रैफिक प्लान लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
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शिमला: सेब सीजन 2026 के दौरान सेब परिवहन को सुचारु रखने और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए शिमला पुलिस ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की है. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय से तैयार इस योजना में मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध और बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखा गया है.

पुलिस ने भट्टाकुफर (फल मंडी ढली), शोगी, बेखलटी (फागू), मेहली, छराबड़ा और मशोबरा बाइफरकेशन सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस नाके और बैरियर स्थापित किए हैं. शोगी और छराबड़ा में 24 घंटे नाके संचालित रहेंगे. वहीं, कुड्डू, फागू, नैणा, गुम्मा (नेरवा), बालाग और शोगी में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जहां चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन, पहचान पत्र जारी करने और यातायात की निगरानी की जाएगी.

भट्टाकुफर फल मंडी क्षेत्र में विशेष व्यवस्था के तहत सेब से लदे ट्रक और भारी वाहन शिमला शहर में प्रवेश नहीं करेंगे. इन्हें ढली-मेहली-शोगी बाईपास से भेजा जाएगा. इसके अलावा सेब से लदे ट्राले सुबह 5 बजे से रात 8:30 बजे तक ठियोग-शिमला मार्ग पर नहीं चल सकेंगे. ढली चौक से भट्टाकुफर तक पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी और प्रतीक्षारत वाहनों के लिए ढली-फागू मार्ग पर स्थान चिन्हित किए गए हैं.

ठियोग, रामपुर, रोहड़ू और चौपाल में भी नियंत्रण कक्ष, होल्डिंग प्वाइंट, वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है. पुलिस मुख्यालय ने सात अतिरिक्त रिजर्व भी उपलब्ध कराए हैं. पूरे सेब सीजन के दौरान जिले में करीब 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था संभालेंगे. शिमला पुलिस ने बागवानों, परिवहन संचालकों, आढ़तियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है.

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