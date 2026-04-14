ETV Bharat / state

टी स्टॉल की आड़ में महिला चला रही थी नशे का 'दुकान', ऐसे हुआ खुलासा

ठियोग में कार से चिट्टा बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया. कुमारसैन पुलिस ने कंडाघाट में महिला से 2 किलो से अधिक अफीम पकड़ी.

अफीम के साथ पकड़ी गई महिला
अफीम के साथ पकड़ी गई महिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: ठियोग क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना ठियोग पुलिस ने एक स्विफ्ट डिज़ायर कार से 8.340 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि ठियोग के पास सड़क किनारे खड़ी कार में एक व्यक्ति चिट्टा बेचने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान आरोपी से चिट्टा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी ठियोग के रूप में हुई है. आरोपी को अदालत में पेश कर 16 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी का किसी बड़े नेटवर्क से संबंध तो नहीं है. इससे पहले भी शिमला पुलिस कई बड़े चिट्टा तस्करों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर चुकी है.

अफीम के साथ महिला गिरफ्तार

वहीं, पुलिस थाना कुमारसैन बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कंडाघाट क्षेत्र से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.039 किलोग्राम अफीम बरामद की है. गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान लक्ष्मी (46 वर्ष), निवासी नेपाल के रूप में हुई है, जो वर्तमान में कंडाघाट में “टी स्टॉल” संचालित कर रही थी. जांच में सामने आया है कि वह मादक पदार्थ तस्करी के संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी.

पहले से गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ा कनेक्शन

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला को अफीम की सप्लाई पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपियों ने की थी. वो इस नेटवर्क की लिस्टेड होलसेल ग्राहक थी और आगे अवैध सप्लाई करने की तैयारी में थी. अब तक इस मामले में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कुल मिलाकर करीब 11.5 किलोग्राम अफीम बरामद की जा चुकी है. पुलिस ने आरोपी महिला को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. वहीं, डीएसपी रामपुर बुशहर नरेश शर्मा ने बताया कि इस महिला के पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिस पर पुलिस कार्य कर रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अभी नहीं मिलने वाली बारिश और बर्फबारी से राहत!, इस दिन तक बारिश-बर्फबारी की संभावना

TAGGED:

SHIMLA POLICE DRUG SMUGGLING
SHIMLA DRUG SMUGGLING CASE
DRUG PEDDLERS ARRESTED SHIMLA
KUMARSAIN WOMAN ARRESTED WITH OPIUM
THEOG CHITTA SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.