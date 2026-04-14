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टी स्टॉल की आड़ में महिला चला रही थी नशे का 'दुकान', ऐसे हुआ खुलासा

शिमला: ठियोग क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना ठियोग पुलिस ने एक स्विफ्ट डिज़ायर कार से 8.340 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि ठियोग के पास सड़क किनारे खड़ी कार में एक व्यक्ति चिट्टा बेचने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान आरोपी से चिट्टा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी ठियोग के रूप में हुई है. आरोपी को अदालत में पेश कर 16 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी का किसी बड़े नेटवर्क से संबंध तो नहीं है. इससे पहले भी शिमला पुलिस कई बड़े चिट्टा तस्करों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर चुकी है.

अफीम के साथ महिला गिरफ्तार

वहीं, पुलिस थाना कुमारसैन बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कंडाघाट क्षेत्र से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.039 किलोग्राम अफीम बरामद की है. गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान लक्ष्मी (46 वर्ष), निवासी नेपाल के रूप में हुई है, जो वर्तमान में कंडाघाट में “टी स्टॉल” संचालित कर रही थी. जांच में सामने आया है कि वह मादक पदार्थ तस्करी के संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी.