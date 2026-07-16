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नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.28 करोड़ की अर्जित अवैध संपत्ति जब्त

शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.28 करोड़ रुपये की अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है. पुलिस ने यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की है. इनमें कोटखाई और बालूगंज थाने में दर्ज दो बड़े मामले शामिल हैं.

शिमला पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध कमाई पर बड़ा प्रहार किया है. पहला मामला सितंबर 2024 का है जो थाना कोटखाई में NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया. जांच में पता चला कि नशा तस्करी से कमाए गए पैसों से 16 वाहन, 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी गई थी. इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपये आंकी गई. आरोपियों की ज्ञात और वैध आय से ये संपत्ति मेल नहीं खाती थी. लिहाजा पुलिस ने पूरी संपत्ति को जप्त कर लिया.

दूसरा मामला थाना बालूगंज का है. अप्रैल 2026 में तारा देवी रोड पर पुलिस ने आरोपी ऋषभ कुमार के पास से 8 ग्राम हीरोइन बरामद की थी. जांच में एक अन्य आरोपी बादल उर्फ तितला को भी गिरफ्तार किया गया. फाइनेंशियल जांच में सामने आया कि ऋषभ ने नशे की कमाई से एक जमीन का प्लॉट और एक गाड़ी खरीदी थी. इन संपत्तियों की कुल कीमत 23 लाख 23 हजार रुपये है. पुलिस ने इसे भी विधि अनुसार जप्त कर लिया है. इन दोनों मामलों में मिलाकर 2 करोड़ 28 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की गई है.

वहीं, शिमला पुलिस ने बताया कि अब सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा. साल 2026 में शिमला पुलिस अब तक 4.11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है.