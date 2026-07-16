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नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.28 करोड़ की अर्जित अवैध संपत्ति जब्त

नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.28 करोड़ की अर्जित अवैध संपत्ति जब्त

नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई
नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
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शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.28 करोड़ रुपये की अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है. पुलिस ने यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की है. इनमें कोटखाई और बालूगंज थाने में दर्ज दो बड़े मामले शामिल हैं.

शिमला पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध कमाई पर बड़ा प्रहार किया है. पहला मामला सितंबर 2024 का है जो थाना कोटखाई में NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया. जांच में पता चला कि नशा तस्करी से कमाए गए पैसों से 16 वाहन, 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी गई थी. इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपये आंकी गई. आरोपियों की ज्ञात और वैध आय से ये संपत्ति मेल नहीं खाती थी. लिहाजा पुलिस ने पूरी संपत्ति को जप्त कर लिया.

दूसरा मामला थाना बालूगंज का है. अप्रैल 2026 में तारा देवी रोड पर पुलिस ने आरोपी ऋषभ कुमार के पास से 8 ग्राम हीरोइन बरामद की थी. जांच में एक अन्य आरोपी बादल उर्फ तितला को भी गिरफ्तार किया गया. फाइनेंशियल जांच में सामने आया कि ऋषभ ने नशे की कमाई से एक जमीन का प्लॉट और एक गाड़ी खरीदी थी. इन संपत्तियों की कुल कीमत 23 लाख 23 हजार रुपये है. पुलिस ने इसे भी विधि अनुसार जप्त कर लिया है. इन दोनों मामलों में मिलाकर 2 करोड़ 28 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की गई है.

वहीं, शिमला पुलिस ने बताया कि अब सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा. साल 2026 में शिमला पुलिस अब तक 4.11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है.

शिमला एएसपी मेहर पंवर ने बताया, "साल 2026 में अब तक 6 मामलों में 24 आरोपियों की 4 करोड़ 11 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. ये आंकड़ा इस साल प्रदेश में किसी भी जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई है. वर्ष 2024 और 2025 में शिमला में इस तरह की कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई थी".

पुलिस ने साफ किया है कि अब नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं होगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति की पहचान कर उसे भी कानून के तहत कुर्क किया जाएगा ताकि नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके.

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