दिल्ली पुलिस घटनाक्रम पर शिमला पुलिस ने क्या कहा? जानें किस पर हुई FIR

दिल्ली पुलिस घटनाक्रम पर शिमला पुलिस ने क्या कहा? ( ETV BHARAT )

शिमला: दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए घटनाक्रम के बाद अब शिमला पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. इस मामले में एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस की टीम भी उसके साथ शिमला पहुंची थी. यानी पूरे घटनाक्रम में तीन राज्यों की पुलिस आमने-सामने आ गई थी. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस को किस आधार पर रोका गया और विवाद की स्थिति क्यों बनी. कहां से शुरू हुआ विवाद? शिमला पुलिस के अनुसार, 25 फरवरी की सुबह चांसुल रिजॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में आए और वहां ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए. शिकायत में यह भी कहा गया कि वे कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR), भी साथ ले गए. साथ ही मौके पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन देखे गए, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. सोलन पुलिस के साथ समन्वय करते हुए संबंधित लोगों को शोघी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में रोका गया. जांच और वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि यह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों की एक टीम थी, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले में तीन व्यक्तियों को हिरासत में ले रही थी. अदालत में पेशी और मेडिकल शिमला पुलिस ने बताया कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीनों व्यक्तियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया. उनका चिकित्सीय परीक्षण रिपन अस्पताल, शिमला में कराया गया. इसके बाद एसीजेएम-II न्यायालय, शिमला ने लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड प्रदान किया. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित पुलिस दल को दिल्ली रवाना होने की अनुमति दे दी गई.