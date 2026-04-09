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कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस विवाद पर पुलिस का पक्ष, SP ने बताया क्यों रोकी थी गाड़ी

कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस की गाड़ी रोके जाने पर हुए विवाद पर अब एसपी शिमला ने स्पष्टीकरण दिया है.

Yudhvir Singh Bains vehicle stopping controversy
युद्धवीर सिंह बैंस की गाड़ी रोकने पर विवाद (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला में बीते मंगलवार को कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस और पुलिस के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामा में अब पुलिस का पक्ष भी सामने आया है. पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर बैंस विवाद को लेकर एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के तहत 7 अप्रैल को वाहन संख्या- HP 82 0070 (फॉर्च्यूनर) के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है.

गाड़ी में लगा था हूटर और फ्लैग रॉड

एसपी शिमला ने बताया कि प्राप्त आधिकारिक सूचना और वायरलेस संदेश के आधार पर इस गाड़ी को शिमला के पास ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए हूटर का अनाधिकृत प्रयोग करते हुए पाया गया. मोटर साइकिल राइडर और पुलिस टीम द्वारा जब गाड़ी को रोककर जांच की गई, तो न सिर्फ उसमें हूटर पाया गया, बल्कि बिना परमिशन के फ्लैग रॉड और अतिरिक्त सर्च लाइटें भी लगी हुई पाई गईं. जो कि मोटर वाहन अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है.

"ट्रैफिक पुलिस की जांच के दौरान वाहन में सवार व्यक्ति युद्धवीर सिंह बैंस ने पुलिस दल के साथ असहयोगात्मक और अभद्र व्यवहार किया और वैधानिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया. यद्यपि उक्त व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा X श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई है, किंतु नियमों के अनुसार किसी भी निजी वाहन में हूटर या प्रतिबंधित लाइटों के प्रयोग की अनुमति नहीं है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

'हूटर हटाए बिना मौके से चले गए'

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जब पुलिस टीम ने गाड़ी से हूटर हटाने के निर्देश दिए तो गाड़ी सवार व्यक्ति ने इन्हें हटाने से मना कर दिया. इसके बाद पुलिस के साथ तर्क-वितर्क करते हुए मौके से प्रस्थान कर लिया. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पता चला कि युद्धवीर सिंह बैंस हिमाचल प्रदेश विजिलेंस विभाग के केस में आरोपी है. इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान बीट प्रभारी के जरिए ऑनलाइन भेज दिया गया था. शिमला पुलिस सभी नागरिकों से यातायात नियमों का सदैव पालन करने की अपील करती है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि मामला मंगलवार सुबह का है. जब कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे थे. इस दौरान शिमला के कार्ट रोड पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया. जब पुलिस ने गाड़ी रोकी और चेकिंग की तो इस पर युद्धवीर सिंह बैंस नाराज हो गए और उन्होंने मौके पर ही पुलिस का विरोध शुरू कर दिया. जिसके चलते वहां कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया था. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस और CM पर बैंस के गंभीर आरोप

इसके अवाला भी युद्धवीर बैंस ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिमला पुलिस उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रही है. वायरल वीडियो में बैंस वहां मौजूद लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि “मत जाओ, ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे.” उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया. बैंस ने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सीएम सुक्खू के खिलाफ ईडी को शिकायत दी है, इसलिए उन्हें इस तरह निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है. जिसका अब एसपी शिमला गौरव सिंह ने जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें: शिमला में बीच सड़क कांग्रेस नेता का हंगामा, पुलिस ने रोका, चीख-चीखकर CM पर लगाए संगीन आरोप

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