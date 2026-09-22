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चिट्टा तस्करी के आरोपियों की 4.13 करोड़ की संपत्ति जब्त, इस साल अब तक 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज

2026 में अब तक 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके एसोसिएट्स से जुड़ी 12.52 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं.

Shimla police seized property worth over Rs 4 crore
चिट्टा तस्करी के आरोपियों की 4.13 करोड़ की संपत्ति जब्त (@ShimlaPolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:19 PM IST

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शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ हिमाचल पुलिस इनदिनों एक्शन मोड में है. इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शिमला पुलिस ने अब तस्करों की संपत्तियों और उनके आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सदर थाना शिमला में दर्ज एनडीपीएस मामले में आरोपियों और उनसे जुड़े सहयोगियों की करीब 4 करोड़ 13 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है.

चिट्टा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई

एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि, "यह मामला सदर थाना शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 107, दिनांक 14 अगस्त 2024 से संबंधित है. 13 अगस्त 2024 को पुराने बस स्टैंड शिमला स्थित एक होटल में कार्रवाई के दौरान बिहार के लखीसराय निवासी सूरज और बिहार के आरा के रहने वाले रोहित पांडे के कब्जे से करीब 6.5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था. तत्कालीन समय में दोनों दक्षिण दिल्ली में रहते थे. इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया."

एएसपी मेहर पंवर (ETV Bharat)

19 लोगों की संपत्तियों की जांच

पुलिस के अनुसार, 2026 में इस मामले में वित्तीय जांच शुरू की गई. जांच के दौरान आरोपियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की गई. इसमें कुल 9 आरोपी और 10 एसोसिएट्स/सहयोगियों, यानी कुल 19 व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां चिन्हित की गईं.
जांच में दो रेजिडेंशियल लैंड प्लॉट, दो आवासीय भवन, एक अपार्टमेंट, एक होम-स्टे और कई वाहन सामने आए. इनमें महिंद्रा थार, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टाटा नेक्सॉन जैसे वाहन भी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, चिन्हित कुल 20 संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 4.13 करोड़ रुपये है.

DRUG SMUGGLER PROPERTY SEIZED
चिट्टा तस्करी के आरोपियों की संपत्ति जब्त (@ShimlaPolice)

पुलिस का कहना है कि, वित्तीय जांच के दौरान संबंधित आरोपियों और उनके एसोसिएट्स की इन संपत्तियों के संबंध में कोई ज्ञात एवं वैध आय का पर्याप्त स्रोत सामने नहीं आया. उपलब्ध वित्तीय और संपत्ति संबंधी तथ्यों की जांच के आधार पर पुलिस ने इन संपत्तियों को कथित तौर पर नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से जुड़ा पाया. इसके बाद NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई.

DRUG SMUGGLER PROPERTY SEIZED
चिट्टा तस्करी के आरोपियों की संपत्ति जब्त (@ShimlaPolice)

2026 में 12.52 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

शिमला पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके एसोसिएट्स से जुड़ी 12.52 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. इनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड प्लॉट, आवासीय अपार्टमेंट, कमर्शियल दुकानें, लग्जरी एवं कमर्शियल वाहन, बैंक डिपॉजिट, नकदी और सोने के आभूषण समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं.

DRUG SMUGGLER PROPERTY SEIZED
2026 में 12.52 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त (@ShimlaPolice)

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 में इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी. वर्ष 2026 में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित रहने के बजाय कथित ड्रग प्रोसीड्स और उससे बनाई गई संपत्तियों की भी पहचान की है. पुलिस के अनुसार, इस रणनीति का उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करना और अवैध कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों पर कानून के तहत कार्रवाई करना है.

DRUG SMUGGLER PROPERTY SEIZED
19 व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां (@ShimlaPolice)

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