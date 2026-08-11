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ड्रग मनी से खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य! लग्जरी गाड़ियां, क्लब और आलीशान मकान, पुलिस ने जब्त की इतनी अवैध संपत्ति

शिमला पुलिस के अनुसार, मामला 20 जून 2026 का है. पुलिस के स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कनलोग स्थित एक होम-स्टे में दबिश दी थी. यहां बठिंडा निवासी गोपाल कुमार को करीब 16 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए नशे की खेप के बैकवर्ड लिंकेज खंगालने शुरू किए.

शिमला: नशे के कारोबार से कमाए पैसों से लग्जरी गाड़ियां, व्यावसायिक संपत्तियां और आलीशान मकान खड़े करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस ने अब आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने पंजाब के एक बड़े नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की करीब 2.09 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त/फ्रीज की है. कार्रवाई में लग्जरी गाड़ियों से लेकर स्पोर्ट्स क्लब, कार वॉश सेंटर, आवासीय मकान और बैंक खातों में जमा रकम तक शामिल है. पुलिस के अनुसार यह वर्ष 2026 में शिमला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई है.

जांच के दौरान पुलिस ने चिट्टे की खेप के पैडलर गुरुवचन उर्फ गुरु, निवासी बठिंडा को मोहाली (पंजाब) से गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से करीब 162 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई. इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर नेटवर्क की आगे की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं. जांच में बठिंडा निवासी दीपक कुमार, उर्फ करणी बराड़ के इस नशा नेटवर्क का प्रमुख सरगना होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद शिमला पुलिस ने बठिंडा में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार दीपक कुमार, उर्फ करणी बराड़ के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें वर्ष 2023 का एनडीपीएस एक्ट का मामला भी शामिल है, जिसमें करीब 100 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2018 में आईपीसी की धारा 354 और 354-डी तथा वर्ष 2022 में आईपीसी की धारा 188 के तहत भी मामले दर्ज पाए गए हैं.

एस-4 स्पोर्ट्स क्लब (SHIMLA POLICE)

पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपी के बैंक खाते में पिछले छह महीनों के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन का पता चला. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी करणी बराड़ और उसके सहयोगियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित करीब 2.09 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति की पहचान की. इन संपत्तियों को पुलिस ने जब्त/फ्रीज किया है

एस-4 कार वॉश सेंटर (SHIMLA POLICE)

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया, "कार्रवाई के दायरे में कई लग्जरी और महंगी गाड़ियां भी आई हैं. इनमें फॉर्च्यूनर, एंडेवर, टाटा सफारी, वरना, स्विफ्ट और जेटा शामिल हैं. इन वाहनों के अलावा नशे के कारोबार से जुड़ी अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने एस-4 स्पोर्ट्स क्लब और एस-4 कार वॉश सेंटर नाम की दो व्यावसायिक संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है. इसके अलावा एक आवासीय मकान और बैंक खातों में मौजूद राशि को भी जब्त/फ्रीज किया गया है."

एसपी शिमला गौरव सिंह (FILE@ETVBHARAT)

2026 में अब तक 6.38 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई

शिमला पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक नशा तस्करों और सप्लायरों से संबंधित करीब 6.38 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त/फ्रीज की जा चुकी है. खास बात यह है कि वर्ष 2024 और 2025 में इस तरह की कार्रवाई का आंकड़ा शून्य था. पुलिस का कहना है कि वित्तीय जांच को नशा तस्करी के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनाने के बाद अब कार्रवाई केवल चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थ बरामद करने और तस्करों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. नशे के कारोबार से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 की यह कार्रवाई शिमला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई है. शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में संगठित नशा तस्करी नेटवर्क, उनके मुख्य संचालकों और नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

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