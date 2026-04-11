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शिमला में 9 किलो नशे की खेप बरामद, तीनों आरोपियों से मिले 12 लाख रुपये

शिमला/नारकंडा: हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत शिमला पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. जिला के कुमारसैन थाना के अंतर्गत नारकंडा क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और नकदी बरामद की है. पुलिस ने इस मामले में नेपाल मूल के तीन नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 9.28 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद हुई है.

जानकारी के अनुसार कुमारसैन थाना क्षेत्र के तहत डिटेक्शन सेल रामपुर की ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. 10 अप्रैल को जब पुलिस टीम नारकंडा क्षेत्र में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात थी, तभी एक विश्वसनीय सूत्र से गुप्त सूचना मिली कि एक इनोवा वाहन में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए रणनीतिक रूप से नाकाबंदी कर दी.

इनोवा से हुई भारी बरामदगी

पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर जब संदिग्ध इनोवा वाहन को रोका गया, तो उसमें सवार व्यक्ति घबरा गए. स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब वाहन की बारीकी से तलाशी ली गई, तो पुलिस के होश उड़ गए. गाड़ी के भीतर से 9.28 किलोग्राम अफीम बरामद हुई. नशीले पदार्थ के साथ-साथ पुलिस ने 12 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है, जिसे तस्करी की कमाई माना जा रहा है.

तीन आरोपी गिरफ्तार