शिमला में टैक्सी से 257 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब का युवक गिरफ्तार
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशे की खेप कहाँ से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:48 PM IST
शिमला: नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने शोघी के पास एक टैक्सी से 257 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी 34 वर्षीय रेशम सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इतनी बड़ी खेप शिमला में सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था.
ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम आरोपी पर काफी समय से नजर रख रही थी. इसी दौरान शोघी के पास एक टैक्सी को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 257 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, यह कमर्शियल क्वांटिटी की श्रेणी में आता है.
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने बालूगंज थाना में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द उसे अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नशे की सप्लाई में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
इस साल 5.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद
शिमला पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक करीब 5.5 किलोग्राम हेरोइन और चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने इसकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक बताई है. इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की LSD, 16.5 किलोग्राम चरस, 14 किलोग्राम अफीम और 6 किलोग्राम पॉपी हस्क भी बरामद की गई है. नशे के खिलाफ अभियान के दौरान भांग और अफीम की अवैध खेती के 10 लाख से अधिक पौधों को नष्ट किया गया है. पुलिस अब नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान दे रही है.
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