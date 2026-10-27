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शिमला में टैक्सी से 257 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब का युवक गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप ( IANS )

शिमला: नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने शोघी के पास एक टैक्सी से 257 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी 34 वर्षीय रेशम सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इतनी बड़ी खेप शिमला में सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था.

ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम आरोपी पर काफी समय से नजर रख रही थी. इसी दौरान शोघी के पास एक टैक्सी को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 257 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, यह कमर्शियल क्वांटिटी की श्रेणी में आता है.