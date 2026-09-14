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चार श्रद्धालु चूड़धार में भटक गए रास्ता, पुलिस ने रात भर छान मारे जंगल

चूड़धार यात्रा से लौटते समय घने जंगल में रास्ता भटके चार श्रद्धालुओं को शिमला पुलिस ने रातभर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया.

लापता लोगों को रात को पुलिस ने किया रेस्क्यू
लापता लोगों को रात को पुलिस ने किया रेस्क्यू (SHIMLA POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 11:29 AM IST

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शिमला: चूड़धार यात्रा से लौटते समय जंगल में रास्ता भटके चार श्रद्धालुओं को शिमला पुलिस ने रातभर चले साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया है. सुरक्षित निकाले गए लोगों में दो युवक और एक दंपति शामिल हैं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और घुप अंधेरे के बीच पुलिस टीम ने लगातार सर्च अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर की रात 112 कंट्रोल रूम शिमला के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि चूड़धार यात्रा से वापस लौट रहे कुछ श्रद्धालु जंगल में रास्ता भटक गए हैं और उन्हें अपनी सही लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना चौपाल की टीम तुरंत हरकत में आई और बिना समय गंवाए चूड़धार के दुर्गम क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

अंधेरे और घने जंगल के बीच चला सर्च अभियान

रात के अंधेरे और घने जंगल के बीच पुलिस जवानों ने लगातार तलाश जारी रखी अभियान के दौरान पुलिस टीम ने आधी रात को पताल खड्ड की ओर जंगल में फंसे दो युवकों को ढूंढ निकाला दोनों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया.

इसी बीच पुलिस को दो अन्य श्रद्धालुओं के भी रास्ता भटकने की सूचना मिली, जो कि एक दंपति थे पुलिस टीम ने पहले से चल रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए चूड़धार क्षेत्र में उनकी तलाश शुरू की. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को भी सुरक्षित तलाश लिया गया और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

रात भर चला रेस्क्यू

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 'चारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है. रातभर चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिमला पुलिस के जवानों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों के बीच जिस तत्परता और साहस का परिचय दिया, उसकी चारों तरफ सराहना की जा रही है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते ही चारों श्रद्धालुओं को समय रहते सुरक्षित बचाया जा सका.'

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