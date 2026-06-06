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संजौली ब्लैकमेलिंग-छेड़छाड़ मामले में जिस युवक की कराई गई परेड, पीड़िता की शिकायत में उसका नाम नहीं, जानें क्या है पूरा मामला?

शिमला जिले के संजौली में नाबालिग लड़की को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और दुकान पर बुलाकर युवक ने की अश्लील हरकत.

संजौली नाबालिग से ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ मामला
संजौली नाबालिग से ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की शिमला जिले के संजौली में एक नाबालिग लड़की को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. मामले में लड़की ने पुलिस को शिकायत की. लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया की 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने कथित आरोपी युवक की शहर में परेड कराई. वहीं, मामले में शिमला पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद तुरंत एक्शन लिया गया.

संजौली में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. आरोप है कि उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति ने पहले नाबालिग का वीडियो बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे दुकान पर बुलाकर गलत तरीके से छूने का भी प्रयास किया.

वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि मामले में महिला थाना में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 24 घंटे तक गिरफ्तारी नहीं होने पर समिति के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. समिति के सदस्यों ने संजौली में विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया और आरोपी को सड़क पर घुमाते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की. इस बीच मौके पर पहुंची संजौली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.

नाबालिग पीड़िता ने कहा, 'आरोपी ने उसकी वीडियो बनाई और उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की. उसने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की'.

वहीं, शिमला पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, बीते दिन महिला थाना शिमला में 16 वर्षीय लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गया कि एक व्यक्ति ने उनकी बेटी को अपने दुकान में बुलाकर उसके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करते हुए एक वीडियो दिखाकर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया. शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का बयान दर्ज किया और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 8 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले में सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का निष्पक्ष एवं गहनता से अन्वेषण किया जा रहा है. ताकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

पुलिस ने बताया कि इस बीच संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ व्यक्तियों ने अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करके दो अन्य लोगों पर आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की और जुलूस निकाला है. जिनके नाम न तो शिकायत में हैं और न ही पीड़िता के बयान में. ऐसे में इस प्रकरण में इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. लेकिन पुलिस जांच के बीच में ही कुछ लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के प्रयास किए गए हैं. किसी भी प्रकार की धमकी, मारपीट, भीड़तंत्र, अवैध गतिविधि और जांच में हस्तक्षेप कानून के विरुद्ध है, जिसमें भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक विजय शर्मा का कहना है कि समिति ने पुलिस को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा. नाबालिग से जुड़े गंभीर मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. ताकि लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.

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