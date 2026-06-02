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PWD मंत्री विक्रमादित्य की गाड़ी का वकीलों ने करवाया चालान, जानें क्यों हुआ विवाद?

PWD मंत्री विक्रमादित्य की गाड़ी का वकीलों ने करवाया चालान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सील्ड रोड पर परमिट विवाद गहराता जा रहा है. शिमला के वकील सील्ड रोड पर परमिट का विरोध कर रहे हैं. इसको लेकर आज उन्होंने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सील्ड रोड पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दरअसल, सील्ड रोड पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की निजी गाड़ी जा रही थी, जिसका वकीलों ने विरोध किया और पुलिस से मंत्री की गाड़ी का चालान करने को कहा. वकीलों के दबाव के कारण पुलिस ने मंत्री की कार का चालान किया. वहीं, गाड़ी में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सवार थीं. दरअसल, सील्ड रोड पर परमिट व्यवस्था को लेकर शिमला में एडवोकेट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही वकीलों ने सील्ड रोड से गुजर रही कई गाड़ियों को रोका और उनके परमिट की जांच की मांग उठाई. इस दौरान सील्ड रोड पर शिल्ली चौक के पास पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की निजी गाड़ी की वकीलों ने परमिट की जांच करने की मांग की. वहीं, परमिट को लेकर बढ़ते विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंत्री की गाड़ी का चालान किया. इस दौरान गाड़ी में विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह सवार थीं.