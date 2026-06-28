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शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, नशा तस्करों की ₹70 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज

शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों के तहत नशा तस्करों की 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है.

Shimla Police action on Smugglers
नशा तस्करों की अवैध संपत्ति फ्रीज (@Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:32 AM IST

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Updated : June 28, 2026 at 11:53 AM IST

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शिमला: हिमाचल में नशे का कारोबार खत्म करने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए शिमला पुलिस ने दो एनडीपीएस मामलों में करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया है. शिमला पुलिस के मुताबिक अब कार्रवाई सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा, ताकि नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके.

मेहर पंवर, एएसपी सिटी, शिमला (ETV Bharat)

पहले मामले में 32 लाख की संपत्ति फ्रीज

एएसपी सिटी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि पहला मामला 11 फरवरी 2025 को पुलिस थाना रामपुर में दर्ज हुआ था. डिटेक्शन सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर किन्नौर निवासी साहिल के कब्जे से करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. जांच के दौरान पुलिस ने ड्रग सप्लाई नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की पड़ताल करते हुए 6 अन्य आरोपियों की संलिप्तता को उजागर किया, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारी 29 के तहत गिरफ्तार किया गया. मामले की वित्तीय जांच में 3 आरोपियों की करीब 32 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति का पता चला. इनमें लग्जरी वाहन, 44.1 ग्राम सोना और अन्य संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें नियमानुसार फ्रीज कर दिया गया है.

दूसरे मामले में 38 लाख की अवैध संपत्ति जब्त

एएसपी सिटी शिमला ने बताया कि दूसरा मामला आदतन आरोपी चेतन चौहान से जुड़ा है, जिसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज थे. उसके खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के बाद 25 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया. वह वर्तमान में कैथू जेल में बंद है. चेतन चौहान की वित्तीय जांच में करीब 38 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति सामने आई, जिसमें एक ट्रक, एक कार, 74 ग्राम सोना, बैंक खाते और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं. इन्हें भी विधिक प्रक्रिया के तहत फ्रीज कर दिया गया.

6 महीनों में 1.83 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

एएसपी सिटी शिमला मेहर पंवर ने दोनों मामलों में कुल मिलाकर करीब 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है. जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरोपियों के पास आय का कोई वैध स्रोत (Legitimate source) नहीं था और उन्होंने पिछले करीब 6 सालों में नशा तस्करी से अर्जित धन से ये संपत्तियां बनाई थीं. जिला पुलिस ने बताया कि साल 2026 के पहले 6 महीनों में वित्तीय जांच के आधार पर 4 मामलों में 6 आरोपियों की कुल 1.83 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि पिछले 2 सालों में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

"एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामलों में कुल 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है. पिछले 6 महीनों में कुल 1.83 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. भविष्य में भी नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने के उद्देश्य से वित्तीय जांच और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी." - मेहर पंवर, एएसपी सिटी, शिमला

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Last Updated : June 28, 2026 at 11:53 AM IST

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