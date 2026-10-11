शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 9 महीने में 549 गिरफ्तार, 12.61 करोड़ की संपत्ति जब्त
पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अब नशा बेचने वालों को पकड़ने के साथ-साथ उनके पीछे काम करने वाले मुख्य सप्लायरों, सप्लाई नेटवर्क और नशे के कारोबार से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर रही है. इस साल 9 अक्टूबर तक पुलिस ने NDPS Act के तहत 271 मामले दर्ज किए हैं और 549 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना और तस्करी से होने वाली कमाई पर रोक लगाना है.
80 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, 61 नेटवर्क ध्वस्त
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक बैकवर्ड लिंकज के आधार पर 80 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. बैकवर्ड लिंकज का मतलब है कि नशे की सप्लाई के पीछे मौजूद स्रोतों और बड़े सप्लायरों तक पहुंचने के लिए जांच करना. इससे स्थानीय स्तर पर नशा बेचने वालों के पीछे सक्रिय लोगों की पहचान करने में मदद मिलती है.
पुलिस ने इस अवधि में नशे की सप्लाई से जुड़े 61 नेटवर्क भी ध्वस्त किए हैं. तुलना करें तो वर्ष 2025 में बैकवर्ड लिंकज के आधार पर 8 और वर्ष 2024 में 14 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, वर्ष 2025 में 4 और वर्ष 2024 में 3 ड्रग सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. इन आंकड़ों के मुताबिक, इस साल पुलिस ने नशे की सप्लाई के मुख्य स्रोतों और नेटवर्क पर कार्रवाई करने पर खास जोर दिया है.
चिट्टा, चरस और अफीम समेत कई नशीले पदार्थ बरामद
शिमला पुलिस ने 9 अक्टूबर तक की कार्रवाई में 5.04 किलोग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया है. इसके अलावा करीब 58.5 ग्राम मेथ क्रिस्टल, वाणिज्यिक मात्रा में LSD, लगभग 15.5 किलोग्राम चरस, 14 किलोग्राम अफीम और 5 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ भी पकड़ा गया है.
पुलिस के अनुसार, इस दौरान भांग के करीब 10 लाख पौधों और अफीम या पोस्ता के लगभग 6,000 पौधों से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई. चिट्टे की बरामदगी के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2026 में अब तक 5.04 किलोग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, जबकि वर्ष 2025 में करीब 1.5 किलोग्राम और वर्ष 2024 में लगभग 2 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया था.
12.61 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त या फ्रीज
नशा तस्करी से होने वाली कमाई पर चोट करने के लिए पुलिस ने वित्तीय जांच भी तेज की है. वर्ष 2026 में अब तक 12 NDPS मामलों में वित्तीय जांच की गई. इस दौरान नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 12.61 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है.
पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2024 और 2025 में इस तरह की वित्तीय जांच और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई नहीं हुई थी. इस कदम का उद्देश्य तस्करों की अवैध कमाई और आर्थिक आधार को कमजोर करना है, ताकि वे नशे के कारोबार को आगे न बढ़ा सकें.
40 आदतन तस्करों पर PITNDPS Act के तहत कार्रवाई
बार-बार नशा तस्करी में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है. वर्ष 2026 में अब तक 40 लोगों के खिलाफ PITNDPS Act के तहत निवारक कार्रवाई की गई है. इसके मुकाबले वर्ष 2025 में इस कानून के तहत 3 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जबकि वर्ष 2024 में किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी. पुलिस का कहना है कि आदतन तस्करों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में मददगार हो सकता है.
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण भी हटाया
शिमला पुलिस नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों के अवैध ठिकानों और अनधिकृत निर्माणों की पहचान कर संबंधित विभागों के सहयोग से कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में रोहड़ू थाना क्षेत्र के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी अर्जुन पाल से जुड़ी जांच के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया.
पुलिस के अनुसार, FIR नंबर 166 में NDPS Act की धारा 18 के तहत 108 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार अर्जुन पाल ने पटसारी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर कब्जा कर अस्थायी ढाबा या रेस्टोरेंट बनाया था. इसके बाद संबंधित विभाग ने पुलिस बल की मदद से निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया. शिमला पुलिस के मुताबिक, जिले में नशा तस्करी से जुड़े आरोपी के अवैध निर्माण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पहली बार की गई है. वर्ष 2023, 2024 और 2025 में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी.
सप्लायरों से लेकर अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई
शिमला पुलिस की रणनीति अब नशे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. मुख्य सप्लायरों की पहचान, ड्रग नेटवर्क को तोड़ना, तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई और आदतन तस्करों के खिलाफ निवारक कानूनों का इस्तेमाल भी इस अभियान का हिस्सा है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के अस्पतालों में फोन चुराते थे ये दो सगे भाई, इस एक गलती ने पहुंचाया जेल
ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 3 किलो चरस और 36 ग्राम चिट्टा बरामद, यूपी के युवक समेत 9 गिरफ्तार