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शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 9 महीने में 549 गिरफ्तार, 12.61 करोड़ की संपत्ति जब्त

नशा तस्करों पर शिमाल पुलिस का शिकंजा ( @SHIMLA-POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अब नशा बेचने वालों को पकड़ने के साथ-साथ उनके पीछे काम करने वाले मुख्य सप्लायरों, सप्लाई नेटवर्क और नशे के कारोबार से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर रही है. इस साल 9 अक्टूबर तक पुलिस ने NDPS Act के तहत 271 मामले दर्ज किए हैं और 549 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना और तस्करी से होने वाली कमाई पर रोक लगाना है.

80 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, 61 नेटवर्क ध्वस्त