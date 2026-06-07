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चिट्टा तस्करों पर शिमला पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पंजाब के 7 समेत 10 युवक गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला पुलिस ने रोहड़ू और कोटखाई क्षेत्र में तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम से अधिक चिट्टा (हेरोइन) और क्रिस्टल मेथ बरामद की है. इन मामलों में पंजाब और चंडीगढ़ के सात युवकों समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.

रोहड़ू में कार से मिला चिट्टा

पहला मामला रोहड़ू क्षेत्र का है. पुलिस थाना रोहड़ू की टीम गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक आल्टो कार में नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर अरहाल रोड के पास वाहन को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार से करीब 5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने पुरस्कृत वर्मा निवासी रोहड़ू, पवन कुमार शर्मा निवासी रोहड़ू और मनोज कुमार निवासी जुब्बल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रोहड़ू में चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार (SHIMLA POLICE)

पंजाब के चार युवक गिरफ्तार

रोहड़ू में ही डिटेक्शन सेल की टीम ने एक अन्य कार्रवाई के दौरान महेंदली क्षेत्र में नाकाबंदी कर एक संदिग्ध वाहन को रोका. तलाशी लेने पर वाहन में सवार युवकों के कब्जे से 19 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इस मामले में पंजाब के फिरोजपुर निवासी रविंदर सिंह बराड़, जशन प्रीत सिंह, हरदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ-साथ वाहन को भी कब्जे में ले लिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है.