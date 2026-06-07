चिट्टा तस्करों पर शिमला पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पंजाब के 7 समेत 10 युवक गिरफ्तार
पुलिस अब चिट्टे की सप्लाई चेन की जांच कर रही है. इन मामलों से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 4:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला पुलिस ने रोहड़ू और कोटखाई क्षेत्र में तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम से अधिक चिट्टा (हेरोइन) और क्रिस्टल मेथ बरामद की है. इन मामलों में पंजाब और चंडीगढ़ के सात युवकों समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.
रोहड़ू में कार से मिला चिट्टा
पहला मामला रोहड़ू क्षेत्र का है. पुलिस थाना रोहड़ू की टीम गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक आल्टो कार में नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर अरहाल रोड के पास वाहन को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार से करीब 5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने पुरस्कृत वर्मा निवासी रोहड़ू, पवन कुमार शर्मा निवासी रोहड़ू और मनोज कुमार निवासी जुब्बल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पंजाब के चार युवक गिरफ्तार
रोहड़ू में ही डिटेक्शन सेल की टीम ने एक अन्य कार्रवाई के दौरान महेंदली क्षेत्र में नाकाबंदी कर एक संदिग्ध वाहन को रोका. तलाशी लेने पर वाहन में सवार युवकों के कब्जे से 19 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इस मामले में पंजाब के फिरोजपुर निवासी रविंदर सिंह बराड़, जशन प्रीत सिंह, हरदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ-साथ वाहन को भी कब्जे में ले लिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है.
कोटखाई में चिट्टा और क्रिस्टल मेथ बरामद
तीसरा मामला कोटखाई थाना क्षेत्र का है. पुलिस टीम ने हुल्ली क्षेत्र में गश्त के दौरान एक वाहन में सवार तीन युवकों की तलाशी ली. जांच के दौरान उनके कब्जे से 6.50 ग्राम चिट्टा और 6 ग्राम क्रिस्टल मेथ बरामद की गई. पुलिस ने इस मामले में चंडीगढ़ निवासी साहिल ढल, गौरव ठाकुर और वीकरण शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि नशा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा सके.
सप्लाई नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
तीनों मामलों में पुलिस अब नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन की जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों तक नशा कहां से पहुंचा और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस का कहना है कि इन मामलों से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है. शिमला के एसपी गौरव सिंह ने कहा कि जिला शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की है, जिसके चलते कई तस्कर कानून के शिकंजे में आए हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके.
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