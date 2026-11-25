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चिट्टा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति पर शिमला पुलिस का प्रहार, 1.38 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज

नशे के कारोबार पर शिमला पुलिस की बड़ी चोट ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए शिमला पुलिस ने अब उनके आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. रामपुर में दर्ज चिट्टा तस्करी के एक मामले में पुलिस ने आरोपियों और उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज 1.38 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज/सीज की हैं. इनमें भारी वाहन, कारें और महंगे मोबाइल फोन शामिल हैं. पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं.

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