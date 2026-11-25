चिट्टा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति पर शिमला पुलिस का प्रहार, 1.38 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज
पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस लगातार चिट्टा तस्करों को पकड़ रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए शिमला पुलिस ने अब उनके आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. रामपुर में दर्ज चिट्टा तस्करी के एक मामले में पुलिस ने आरोपियों और उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज 1.38 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज/सीज की हैं. इनमें भारी वाहन, कारें और महंगे मोबाइल फोन शामिल हैं. पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं.
गश्त के दौरान पकड़ा चिट्टा, जांच में 38 आरोपी गिरफ्तार
एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि 3 मार्च 2025 को कुढीधार क्रशर, रामपुर के पास गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली थी. इस दौरान वाहन में सवार मंडी जिला के करसोग निवासी सोहन लाल और उसकी पत्नी गीता श्रेष्ठ के कब्जे से करीब 27 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद हुआ था. मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने नशा तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाले. इस दौरान कुल 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की वित्तीय जांच शुरू की. इसमें आरोपियों के बैंक खाते, यूपीआई लेन-देन, आयकर रिटर्न, राजस्व रिकॉर्ड और परिवहन विभाग के दस्तावेजों की जांच की गई.
12 लोगों के नाम पर मिलीं 1.38 करोड़ की संपत्तियां
वित्तीय जांच के दौरान छह आरोपियों और उनके छह सहयोगियों सहित कुल 12 लोगों के नाम पर संपत्तियां चिन्हित की गईं. इनमें आइशर टिपर, इकोमेट ट्रक, हुंडई वेन्यू, टोयोटा ग्लैंजा, हुंडई आई-20, मारुति स्विफ्ट, बोलेरो कैंपर, इग्निस, सेलेरियो और सुजुकी ईको जैसे वाहन शामिल हैं. इसके अलावा दो एप्पल आईफोन भी चिन्हित किए गए. इन सभी संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.38 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है.
बैंक खातों में 1.5 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेन-देन
पुलिस जांच में आरोपी संदीप शाह और उसके सहयोगियों के बैंक खातों में यूपीआई और अन्य बैंकिंग माध्यमों से 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार, संबंधित लोगों की संपत्तियां खरीदने के लिए पर्याप्त वैध आय का स्रोत नहीं मिला. उपलब्ध वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर इन संपत्तियों को प्रथम दृष्टया नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदा हुआ पाया गया.
2026 में अब तक 14 करोड़ से अधिक की संपत्तियां फ्रीज
एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68E और 68F(1) के तहत संपत्तियों को फ्रीज/सीज किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस अब नशे की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर रही है. उनके अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक जिला शिमला पुलिस एनडीपीएस मामलों में आरोपियों और उनके सहयोगियों की 14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां फ्रीज/सीज कर चुकी है.
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