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शिमला में चरस की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार, कुल्लू से डिलीवरी देने पहुंचे थे आरोपी

चरस बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

SHIMLA POLICE CAUGHT CHARAS
शिमला में चरस की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार (SHIMLA POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:37 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की है. इस मामले में कुल्लू के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर टुटू क्षेत्र में ड्रग्स की डिलीवरी देने पहुंचे थे. पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अभियान में अहम सफलता माना जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2026 को थाना बालूगंज की टीम नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि एक कार में सवार दो युवक टुटू क्षेत्र में चरस की खेप पहुंचाने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाका लगाकर संदिग्ध वाहन को रोकने की योजना बनाई.

वाहन से बरामद हुई चरस

नाका के दौरान पुलिस ने एक बलेनो कार को रोका, जिसमें दो युवक सवार थे. पूछताछ में उनकी पहचान कमलेश कुमार (35) और इन्द्रजीत (28) निवासी कुल्लू के रूप में हुई. पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली, जिसमें एक बैग से अलग-अलग पैकेट में कुल 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की गई.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है.

रोहड़ू में महिला तस्कर पर सख्त कार्रवाई

रोहड़ू क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला लंबे समय से छोटी मात्रा में चरस की तस्करी में संलिप्त थी और जमानती प्रावधानों का फायदा उठाकर लगातार अपराध कर रही थी. पुलिस के अनुसार, पहले भी 31.27 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज था. बार-बार अपराध करने पर पुलिस ने न्यायालय से नोटिस रद्द करवाकर उसे गिरफ्तार किया.

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शिमला में चरस पकड़ी
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