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शिमला में चरस की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार, कुल्लू से डिलीवरी देने पहुंचे थे आरोपी

शिमला में चरस की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार ( SHIMLA POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की है. इस मामले में कुल्लू के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर टुटू क्षेत्र में ड्रग्स की डिलीवरी देने पहुंचे थे. पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अभियान में अहम सफलता माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2026 को थाना बालूगंज की टीम नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि एक कार में सवार दो युवक टुटू क्षेत्र में चरस की खेप पहुंचाने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाका लगाकर संदिग्ध वाहन को रोकने की योजना बनाई. वाहन से बरामद हुई चरस नाका के दौरान पुलिस ने एक बलेनो कार को रोका, जिसमें दो युवक सवार थे. पूछताछ में उनकी पहचान कमलेश कुमार (35) और इन्द्रजीत (28) निवासी कुल्लू के रूप में हुई. पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली, जिसमें एक बैग से अलग-अलग पैकेट में कुल 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की गई. एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज