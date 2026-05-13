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शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन: पंजाब, हरियाणा और UP तक फैला चिट्टा नेटवर्क ध्वस्त, 2 बड़े सप्लायर गिरफ्तार

शिमला: नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश से दो बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से नशा तस्करी के दो बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुए हैं, जो हिमाचल समेत कई राज्यों में सक्रिय थे. पुलिस ने दोनों मामलों में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है और कई अहम सुराग भी जुटाए हैं.

बालूगंज केस में पंजाब से पकड़ा गया मुख्य सप्लायर

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस थाना बालूगंज में 20 मार्च 2026 को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में हरियाणा के पांच आरोपियों अन्जीत, इरफान, रविकांत, मुकेश और नरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया था. इनके कब्जे से 93.970 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डाटा और पूछताछ के आधार पर खुलासा किया कि चिट्टे की सप्लाई पंजाब के फरीदकोट निवासी गुरमीत उर्फ बिल्ला द्वारा की जा रही थी. आरोपी वर्चुअल नंबरों के जरिए संपर्क में रहता था ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके. पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने 13 मई 2026 को पंजाब के लुधियाना में दबिश देकर गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया.

ठियोग मामले में यूपी का सप्लायर गिरफ्तार

इसी तरह पुलिस थाना ठियोग में 12 अप्रैल 2026 को NDPS एक्ट के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कुलदीप वर्मा उर्फ आशु निवासी ठियोग के कब्जे से 8.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था. मामले की गहन जांच, बैंक खातों की पड़ताल और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद पुलिस सप्लायर तक पहुंची. जांच में पता चला कि ड्रग सप्लाई का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले तक फैला हुआ था. इसके बाद पुलिस टीम ने 13 मई को चंडीगढ़ में कार्रवाई करते हुए आरोपी शिव शंकर को गिरफ्तार कर लिया.

2026 में तेजी से बढ़ी पुलिस की कार्रवाई