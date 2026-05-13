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शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन: पंजाब, हरियाणा और UP तक फैला चिट्टा नेटवर्क ध्वस्त, 2 बड़े सप्लायर गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि वर्ष 2026 में NDPS मामलों की जांच पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से की जा रही है.

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शिमला पुलिस ने 2 बड़े चिट्टा तस्करों को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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शिमला: नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश से दो बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से नशा तस्करी के दो बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुए हैं, जो हिमाचल समेत कई राज्यों में सक्रिय थे. पुलिस ने दोनों मामलों में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है और कई अहम सुराग भी जुटाए हैं.

बालूगंज केस में पंजाब से पकड़ा गया मुख्य सप्लायर

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस थाना बालूगंज में 20 मार्च 2026 को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में हरियाणा के पांच आरोपियों अन्जीत, इरफान, रविकांत, मुकेश और नरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया था. इनके कब्जे से 93.970 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डाटा और पूछताछ के आधार पर खुलासा किया कि चिट्टे की सप्लाई पंजाब के फरीदकोट निवासी गुरमीत उर्फ बिल्ला द्वारा की जा रही थी. आरोपी वर्चुअल नंबरों के जरिए संपर्क में रहता था ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके. पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने 13 मई 2026 को पंजाब के लुधियाना में दबिश देकर गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया.

ठियोग मामले में यूपी का सप्लायर गिरफ्तार

इसी तरह पुलिस थाना ठियोग में 12 अप्रैल 2026 को NDPS एक्ट के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कुलदीप वर्मा उर्फ आशु निवासी ठियोग के कब्जे से 8.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था. मामले की गहन जांच, बैंक खातों की पड़ताल और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद पुलिस सप्लायर तक पहुंची. जांच में पता चला कि ड्रग सप्लाई का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले तक फैला हुआ था. इसके बाद पुलिस टीम ने 13 मई को चंडीगढ़ में कार्रवाई करते हुए आरोपी शिव शंकर को गिरफ्तार कर लिया.

2026 में तेजी से बढ़ी पुलिस की कार्रवाई

शिमला पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में NDPS मामलों की जांच पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और तकनीकी तरीके से की जा रही है. 'बैकवर्ड लिंकिंग' के जरिए पुलिस अब सीधे सप्लायर और नेटवर्क संचालकों तक पहुंच रही है. पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक 35 आरोपियों को बैकवर्ड लिंकिंग के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या सिर्फ 7 और वर्ष 2025 में 10 थी. इससे साफ है कि पुलिस अब छोटे तस्करों के साथ-साथ पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर फोकस कर रही है.

26 ड्रग नेटवर्क ध्वस्त करने का दावा

जिला पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 26 नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं. ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों तक फैले हुए थे. पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा. शिमला पुलिस ने साफ किया है कि युवाओं को नशे से बचाने और प्रदेश में ड्रग सप्लाई चेन खत्म करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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