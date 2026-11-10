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शिमला पुलिस ने 51 आदतन नशा तस्करों को पकड़ा, PIT-NDPS एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

आदतन नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा ( @SHIMLA-POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने साल 2026 में अब तक PIT-NDPS एक्ट के तहत 51 आदतन नशा तस्करों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, प्रदेश में इस कानून के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. हाल ही में आठ और नशा तस्करों को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी को तीन महीने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में रखा गया है. पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद बार-बार नशे के कारोबार में शामिल होने वाले लोगों को दोबारा इस अवैध धंधे में सक्रिय होने से रोकना है.

एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी आदेशों के बाद आठ आदतन नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया है. इनमें अमित लूथरा और सुनील कुमार के खिलाफ नशा तस्करी (NDPS एक्ट) के तहत दो-दो मामले दर्ज हैं. वहीं, अत्तर सिंह, रुब्बल जडाइक और राजू चौहान के खिलाफ चार-चार मामले दर्ज हैं. इसके अलावा महेश ठाकुर, गोपी चंद और मोहित वर्मा के खिलाफ भी दो-दो मामले दर्ज हैं. पुलिस ने अमित लूथरा और सुनील कुमार को चार नवंबर को, जबकि बाकी छह आरोपियों को पांच नवंबर को पकड़ा. सभी को विशेष कानूनी प्रावधानों (निवारक हिरासत) के तहत तीन महीने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजा गया है.