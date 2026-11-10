शिमला पुलिस ने 51 आदतन नशा तस्करों को पकड़ा, PIT-NDPS एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
शिमला पुलिस का कहना है कि नशे के बढ़ते जाल को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 4:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने साल 2026 में अब तक PIT-NDPS एक्ट के तहत 51 आदतन नशा तस्करों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, प्रदेश में इस कानून के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. हाल ही में आठ और नशा तस्करों को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी को तीन महीने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में रखा गया है. पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद बार-बार नशे के कारोबार में शामिल होने वाले लोगों को दोबारा इस अवैध धंधे में सक्रिय होने से रोकना है.
एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी आदेशों के बाद आठ आदतन नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया है. इनमें अमित लूथरा और सुनील कुमार के खिलाफ नशा तस्करी (NDPS एक्ट) के तहत दो-दो मामले दर्ज हैं. वहीं, अत्तर सिंह, रुब्बल जडाइक और राजू चौहान के खिलाफ चार-चार मामले दर्ज हैं. इसके अलावा महेश ठाकुर, गोपी चंद और मोहित वर्मा के खिलाफ भी दो-दो मामले दर्ज हैं. पुलिस ने अमित लूथरा और सुनील कुमार को चार नवंबर को, जबकि बाकी छह आरोपियों को पांच नवंबर को पकड़ा. सभी को विशेष कानूनी प्रावधानों (निवारक हिरासत) के तहत तीन महीने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजा गया है.
2026 में अब तक 51 तस्करों पर कार्रवाई
एएसपी के अनुसार, शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में सख्त नशा विरोधी कानून (PIT-NDPS एक्ट) के तहत अब तक कुल 51 आदतन तस्करों को हिरासत में लिया है. पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो वर्ष 2025 में इस कानून के तहत केवल तीन लोगों पर कार्रवाई हुई थी. वहीं, वर्ष 2023 और 2024 में इस अधिनियम के तहत एक भी तस्कर को हिरासत में नहीं लिया गया था.
NDPS एक्ट के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री, खरीद और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों को अपराध माना जाता है. इसके तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच और कानूनी कार्रवाई की जाती है. वहीं, PIT-NDPS एक्ट का इस्तेमाल ऐसे लोगों को नशे के अवैध कारोबार को दोबारा जारी रखने से रोकने के लिए निवारक हिरासत में रखने के लिए किया जाता है. यानी NDPS एक्ट के तहत अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई होती है, जबकि PIT-NDPS एक्ट का उद्देश्य भविष्य में नशा तस्करी रोकना है.
सप्लाई नेटवर्क पर भी पुलिस की नजर
एएसपी शिमला ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. पुलिस सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर मुख्य सप्लायरों तक पहुंचने और बार-बार नशा तस्करी में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ निवारक कानूनों के इस्तेमाल पर भी ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए शिमला पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा. नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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