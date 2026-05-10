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चिट्टे पर शिमला पुलिस का बड़ा वार, यूपी-पंजाब से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने केवल स्थानीय स्तर पर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंजाब और उत्तर प्रदेश तक फैले बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है.

रोहड़ू केस से खुला बड़े नेटवर्क का राज

एएसपी अभिषेक ने बताया कि थाना रोहड़ू में दर्ज अभियोग संख्या 31/2026 की जांच के दौरान पुलिस ने ड्रग सप्लाई चेन के बड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई। इस मामले में सबसे पहले रोहड़ू निवासी पिंकू राम और टिक्कर निवासी सुनील पुहारता को 53 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल डेटा और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसी कड़ी में पुलिस उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंची, जहां से 12 अप्रैल को सलमान हैदर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जांच के दौरान सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर पंजाब का रहने वाला थोमस मसीह है.

पंजाब से पकड़ा गया मुख्य सप्लायर थॉमस

पुलिस ने लगातार तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 9 मई 2026 को पंजाब के गुरदासपुर से मुख्य आरोपी थोमस मसीह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पंजाब के काला अफगाना क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से हिमाचल में नशे की सप्लाई कर रहा था. पुलिस के अनुसार थोमस मसीह इस नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार था, जो अलग-अलग राज्यों के जरिए हिमाचल तक चिट्टा पहुंचाता था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है.