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चिट्टे पर शिमला पुलिस का बड़ा वार, यूपी-पंजाब से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

एएसपी अभिषेक ने बताया कि शिमला पुलिस अब केवल छोटे पेडलरों के बजाय सीधे मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क संचालकों को निशाना बना रही है.

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चिट्टे पर शिमला पुलिस का बड़ा वार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:21 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 8:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने केवल स्थानीय स्तर पर नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंजाब और उत्तर प्रदेश तक फैले बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है.

रोहड़ू केस से खुला बड़े नेटवर्क का राज

एएसपी अभिषेक ने बताया कि थाना रोहड़ू में दर्ज अभियोग संख्या 31/2026 की जांच के दौरान पुलिस ने ड्रग सप्लाई चेन के बड़े नेटवर्क तक पहुंच बनाई। इस मामले में सबसे पहले रोहड़ू निवासी पिंकू राम और टिक्कर निवासी सुनील पुहारता को 53 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल डेटा और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसी कड़ी में पुलिस उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंची, जहां से 12 अप्रैल को सलमान हैदर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जांच के दौरान सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर पंजाब का रहने वाला थोमस मसीह है.

पंजाब से पकड़ा गया मुख्य सप्लायर थॉमस

पुलिस ने लगातार तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 9 मई 2026 को पंजाब के गुरदासपुर से मुख्य आरोपी थोमस मसीह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पंजाब के काला अफगाना क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से हिमाचल में नशे की सप्लाई कर रहा था. पुलिस के अनुसार थोमस मसीह इस नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार था, जो अलग-अलग राज्यों के जरिए हिमाचल तक चिट्टा पहुंचाता था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है.

कोटखाई केस में चंडीगढ़ का 'गोलू' गिरफ्तार

इसी तरह थाना कोटखाई में दर्ज अभियोग संख्या 35/2026 में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में पुलिस ने पहले मोहाली निवासी रमणजीत सिंह और कोटखाई निवासी रुबल चौहान को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से एक पिस्टल, दो गैस सिलेंडर पिस्टल और मेथ क्रिस्टल, आइस तथा हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे. पूछताछ में आरोपी रमणजीत ने खुलासा किया कि उसने यह नशा चंडीगढ़ के 'गोलू' नामक सप्लायर से खरीदा था. इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 मई 2026 को दड़ूमाजरा, चंडीगढ़ निवासी गोलू को गिरफ्तार कर लिया.

2026 में 33 बड़े सप्लायर गिरफ्तार

एएसपी अभिषेक ने बताया कि शिमला पुलिस अब केवल छोटे पेडलरों के बजाय सीधे मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क संचालकों को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि जांच की गुणवत्ता में सुधार के कारण इस वर्ष अब तक 33 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में केवल 4 और 2025 में 7 बड़े सप्लायर पकड़े गए थे, जबकि 2026 में अब तक 25 बड़े ड्रग नेटवर्क तोड़े जा चुके हैं। पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल तक फैली सप्लाई चेन को भी ध्वस्त किया है.

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Last Updated : May 10, 2026 at 8:28 PM IST

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