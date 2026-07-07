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15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था नशा तस्कर, 242 ग्राम चिट्टे के साथ फिर हुआ गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल सेल शिमला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शोघी बैरियर के पास नाकेबंदी कर एक कार से 242 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी पहले से ही कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था. पुलिस अब पूरे नशा नेटवर्क, सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

गुप्त सूचना पर की गई बड़ी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, सोमवार को स्पेशल सेल शिमला को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शोघी बैरियर क्षेत्र से एक कार में चिट्टे की बड़ी खेप लेकर गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें 242 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इन्द्रदेव उर्फ दाणू निवासी सुन्नी (जिला शिमला), मोती शर्मा निवासी न्यू शिमला तथा सूरज चौहान, मूल निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) और वर्तमान निवासी कुमारसैन (जिला शिमला) के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

जेल से छूटने के 15 दिन बाद फिर पकड़ा गया मुख्य आरोपी