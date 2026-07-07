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15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था नशा तस्कर, 242 ग्राम चिट्टे के साथ फिर हुआ गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी आदतन नशा तस्कर है. उसके खिलाफ पहले से 53 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

SHIMLA POLICE CAUGHT CHITTA
शिमला में 242 ग्राम चिट्टे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (SHIMLA POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 5:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल सेल शिमला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शोघी बैरियर के पास नाकेबंदी कर एक कार से 242 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी पहले से ही कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था. पुलिस अब पूरे नशा नेटवर्क, सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

गुप्त सूचना पर की गई बड़ी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, सोमवार को स्पेशल सेल शिमला को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शोघी बैरियर क्षेत्र से एक कार में चिट्टे की बड़ी खेप लेकर गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें 242 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इन्द्रदेव उर्फ दाणू निवासी सुन्नी (जिला शिमला), मोती शर्मा निवासी न्यू शिमला तथा सूरज चौहान, मूल निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) और वर्तमान निवासी कुमारसैन (जिला शिमला) के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

जेल से छूटने के 15 दिन बाद फिर पकड़ा गया मुख्य आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी इन्द्रदेव उर्फ दाणू आदतन नशा तस्कर है. उसके खिलाफ पहले से 53 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें एनडीपीएस एक्ट के नौ मामले, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और चोरी से जुड़े कई केस शामिल हैं. पुलिस के अनुसार आरोपी को पहले PIT-NDPS Act के तहत तीन महीने के लिए निरुद्ध किया गया था और वह 21 जून 2026 को ही जेल से बाहर आया था. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि वह सुन्नी, रामपुर, कुमारसैन और शिमला के अन्य इलाकों में युवाओं तक चिट्टा पहुंचाने वाले नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था.

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि चिट्टे की यह खेप कहां से लाई गई थी, इसे किसे सप्लाई किया जाना था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही वित्तीय लेन-देन और पूरे सप्लाई नेटवर्क की भी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है.

एसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा, "पुलिस ने चिट्टे की बड़ी खेप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा. लोगों से भी अपील की कि यदि उन्हें नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे के जाल से बचाया जा सके."

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शिमला पुलिस ने चिट्टा पकड़ा
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