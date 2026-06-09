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रोडवेज बस में छिपाकर ला रहा था 48 ग्राम चिट्टा, शिमला पुलिस ने पंजाब के युवक को दबोचा

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खेप कहां सप्लाई की जानी थी.

PUNJAB YOUTH ARRESTED CHITTA SHIMLA
शिमला में चिट्टे के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार (SHIMLA POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:23 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने पंजाब रोडवेज बस में सफर कर रहे एक युवक से 48 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से नशे की सप्लाई करने वालों पर एक बार फिर शिकंजा कसा है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक बस के माध्यम से चिट्टे की खेप लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने शोघी पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू की. इसी दौरान पंजाब रोडवेज बस में यात्रा कर रहे एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 48 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया.

PUNJAB YOUTH ARRESTED CHITTA SHIMLA
पुलिस ने युवक से बरामद किया 48 ग्राम चिट्टा (SHIMLA POLICE)

पुलिस ने आरोपी की पहचान विक्की निवासी पटियाला, पंजाब के रूप में की है. आरोपी की उम्र 31 वर्ष है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिमला पश्चिम पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसका रिमांड हासिल किया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खेप वह कहां से लेकर आया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को नशे की तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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