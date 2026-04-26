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ड्रग्स माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक, मनीमाजरा से पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर, PIT एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

एक कुख्यात अपराधी को मनीमाजरा से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने PIT-NDPS एक्ट का इस्तेमाल किया है.

पुलिस की हिरासत में आरोपी
पुलिस की हिरासत में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:50 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 8:11 PM IST

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शिमला: नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक शिमला पुलिस बड़े नशा तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ कर चुकी है. शाही महात्मा जैसे गैंग्स को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है. ड्रग स्मगलर के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है.

पुलिस ने न केवल तस्करों को पकड़ने की रफ्तार तेज की है, बल्कि आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानूनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां रामपुर के एक कुख्यात तस्कर को चंडीगढ़ से दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

मनीमाजरा के गेस्ट हाउस में छिपा था आरोपी

रामपुर पुलिस को लंबे समय से चेतन चौहान, निवासी भड़ावली की तलाश थी. आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए रामपुर से फरार होकर चंडीगढ़ में छिपा हुआ था, लेकिन शिमला पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी और जमीनी सूचनाओं के आधार पर जाल बिछाया और 25 अप्रैल को चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित एक गेस्ट हाउस से उसे धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शिमला लाया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कैथू जेल भेज दिया गया है.

एनडीपीएस के दो मामले दर्ज

चेतन चौहान के खिलाफ रामपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से ही दो गंभीर मामले दर्ज हैं. दोनों ही मामलों में वो चिट्टे की तस्करी में संलिप्त पाया गया था.जब पुलिस को लगा कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी फिर से उसी काले धंधे में उतर रहा है और अपनी आदतों में सुधार नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ PIT-NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया. हिमाचल सरकार से हरी झंडी मिलते ही डिटेंशन ऑर्डर पास किए गए.

रामपुर के डीएसपी नरेश शर्मा ने बताया कि 'आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के बाद उसे कैथू जेल भेजा गया है. अब तक पुलिस 35 लोगों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर चुकी है.'

भारत में नशा तस्करी में बार-बार शामिल रहने वाले आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है. इसका प्राथमिक उद्देश्य गंभीर ड्रग तस्करों को तुरंत जेल में बंद करना (निवारक हिरासत) है, ताकि वे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जारी न रख सकें. ऐसे अपराधियों को हिरासत में लिया जाता है, जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी या भंडारण में संलिप्त पाए जाते हैं. PIT-NDPS के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती है, और उन्हें बिना किसी मुकदमे के भी हिरासत में रखा जा सकता है. इस कानून के तहत नशा तस्करों की संपत्ति को अटैच या कुर्क करने का प्रावधान भी है.

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Last Updated : April 26, 2026 at 8:11 PM IST

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