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ड्रग्स माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक, मनीमाजरा से पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर, PIT एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस की हिरासत में आरोपी ( ETV Bharat )

शिमला: नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक शिमला पुलिस बड़े नशा तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ कर चुकी है. शाही महात्मा जैसे गैंग्स को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है. ड्रग स्मगलर के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है. पुलिस ने न केवल तस्करों को पकड़ने की रफ्तार तेज की है, बल्कि आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानूनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां रामपुर के एक कुख्यात तस्कर को चंडीगढ़ से दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. मनीमाजरा के गेस्ट हाउस में छिपा था आरोपी रामपुर पुलिस को लंबे समय से चेतन चौहान, निवासी भड़ावली की तलाश थी. आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए रामपुर से फरार होकर चंडीगढ़ में छिपा हुआ था, लेकिन शिमला पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी और जमीनी सूचनाओं के आधार पर जाल बिछाया और 25 अप्रैल को चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित एक गेस्ट हाउस से उसे धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शिमला लाया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कैथू जेल भेज दिया गया है. एनडीपीएस के दो मामले दर्ज