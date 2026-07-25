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माचिस की डिब्बी में चिट्टा ले जा रहा था युवक, HRTC बस की तलाशी के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को एचआरटीसी बस से चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया.

चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार
चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:16 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 9:22 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्पेशल सेल को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. प्रभावी गश्त एवं सतर्क चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को शोघी पुलिस चौकी के समीप स्पेशल सेल शिमला की पुलिस टीम द्वारा एचआरटीसी बस की चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने पर उसमें माचिस की डिब्बी के भीतर छिपाकर रखी गई 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बालुगंज शिमला में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान अमित ठाकुर (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो ननखड़ी, जिला शिमला का रहने वाला है. मामले की जांच जारी है.

20 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी दोषी करार

शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई गई है. अभियोग संख्या 121/2023, दिनांक 28.05.2023, पुलिस थाना वेस्ट शिमला, अधीन धारा 21 NDPS Act में आरोपी साजन (26 वर्ष), निवासी चिड़गांव, जिला शिमला के कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश, शिमला ने दिनांक 24 जुलाई को आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास (RI) और ₹20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा. शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

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Last Updated : July 25, 2026 at 9:22 PM IST

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