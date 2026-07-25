ETV Bharat / state

माचिस की डिब्बी में चिट्टा ले जा रहा था युवक, HRTC बस की तलाशी के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार

चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्पेशल सेल को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. प्रभावी गश्त एवं सतर्क चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को शोघी पुलिस चौकी के समीप स्पेशल सेल शिमला की पुलिस टीम द्वारा एचआरटीसी बस की चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने पर उसमें माचिस की डिब्बी के भीतर छिपाकर रखी गई 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बालुगंज शिमला में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान अमित ठाकुर (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो ननखड़ी, जिला शिमला का रहने वाला है. मामले की जांच जारी है. 20 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी दोषी करार