शिमला में चिट्टा बेच रही महिला तस्कर गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
शिमला पुलिस ने चिट्टा बेच रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 7:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शिमला के डाउनडेल क्षेत्र में एक महिला को पुलिस चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 40 ग्राम हेरोइन बरामद की है. मामले में थाना सदर शिमला में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 5 अप्रैल 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम थाना सदर शिमला के क्षेत्राधिकार में गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोडी बस्ती डाउनडेल शिमला में रेखा नाम की महिला (निवासी मोलिजागरा मनीमाजरा) चिट्टा बेच रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और बताए गए स्थान पर दबिश दी.
पुलिस टीम ने मौके पर गवाहों की मौजूदगी में महिला पुलिस कर्मी के माध्यम से संदिग्ध महिला की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पर्स से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को मौके पर ही कब्जे में लेकर सील किया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.
मामले में थाना सदर शिमला में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह नशा कहां से लेकर आती थी और किन-किन लोगों को सप्लाई करती थी?
एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और मादक पदार्थ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोगों से अपील है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके'.
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