ETV Bharat / state

चिट्टा तस्करी के दो बड़े नेटवर्क पर शिमला पुलिस का प्रहार, पंजाब से दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

चिट्टा तस्करी मामले में पंजाब से दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार ( Shimla Police )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए शिमला पुलिस ने कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पंजाब से दो मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ननखड़ी क्षेत्र में नशे का कारोबार चलाने के आरोपी बलबीर सिंह उर्फ फौजी को अमृतसर से गिरफ्तार किया है. वहीं, दूसरे मामले में शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने वाले लुधियाना निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा उर्फ गोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी 5 नवंबर को की गई. पुलिस के अनुसार बलबीर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और नेपाल भागने की फिराक में था.

एएसपी मेहर पंवर ने बताया, "शिमला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ केवल छोटे तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है. बल्कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर सप्लाई के मुख्य स्रोतों तक पहुंचकर बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर रही है. इन दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है".

शोगी बैरियर पर 257 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था आरोपी