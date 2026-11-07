चिट्टा तस्करी के दो बड़े नेटवर्क पर शिमला पुलिस का प्रहार, पंजाब से दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
शिमला पुलिस ने नशा नेटवर्क पर कसा शिकंजा. चिट्टा तस्करी मामले में दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार. बैकवर्ड लिंकेज से सप्लाई चेन तक पहुंची पुलिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए शिमला पुलिस ने कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पंजाब से दो मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ननखड़ी क्षेत्र में नशे का कारोबार चलाने के आरोपी बलबीर सिंह उर्फ फौजी को अमृतसर से गिरफ्तार किया है. वहीं, दूसरे मामले में शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने वाले लुधियाना निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा उर्फ गोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी 5 नवंबर को की गई. पुलिस के अनुसार बलबीर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और नेपाल भागने की फिराक में था.
एएसपी मेहर पंवर ने बताया, "शिमला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ केवल छोटे तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है. बल्कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर सप्लाई के मुख्य स्रोतों तक पहुंचकर बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर रही है. इन दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है".
शोगी बैरियर पर 257 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था आरोपी
पहले मामले में 27 अक्टूबर को शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शोगी बैरियर पर एक टैक्सी की तलाशी ली थी. इस दौरान टैक्सी में सवार अमृतसर निवासी 34 वर्षीय रेशम सिंह के कब्जे से करीब 257 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ था. पुलिस थाना में FIR संख्या 230/2026 के तहत NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
जांच में खुलासा हुआ कि बरामद चिट्टा ननखड़ी निवासी 52 वर्षीय बलबीर सिंह उर्फ फौजी को सप्लाई किया जाना था. पुलिस के अनुसार बलबीर क्षेत्र में नशे का बड़ा सप्लायर था और लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था. उसकी तलाश में स्पेशल सेल की टीम ने करीब एक सप्ताह तक अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी.
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