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हेलमेट में छिपाकर ला रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने दो आरोपियों को चिट्टा को किया गिरफ्तार ( Shimla Police )

शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शोघी बैरियर पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है, जिसे उन्होंने हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर छिपा रखा था. शिमला पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने 2 अगस्त 2026 को शोघी बैरियर पर नाकाबंदी की. सूचना थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर हेलमेट के अंदर हेरोइन छिपाकर शिमला की ओर आने वाले हैं. इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली.