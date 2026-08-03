हेलमेट में छिपाकर ला रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
शिमला के शोघी बैरियर पर पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई. बाइक सवार दो आरोपियों को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 6:14 PM IST
शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शोघी बैरियर पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है, जिसे उन्होंने हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर छिपा रखा था.
शिमला पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने 2 अगस्त 2026 को शोघी बैरियर पर नाकाबंदी की. सूचना थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर हेलमेट के अंदर हेरोइन छिपाकर शिमला की ओर आने वाले हैं. इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली.
तलाशी के दौरान आरोपी ध्रुव सलोतरा (23 वर्ष), निवासी शिमला के हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर छिपाई गई करीब 9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पुलिस थाना पश्चिमी शिमला में अभियोग संख्या 158/2026 दिनांक 2 अगस्त 2026 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
शिमला एसपी गौरव सिंह ने बताया, "मामले की गहन जांच जारी है. शिमला पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी हेरोइन कहां से लेकर आए थे और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी? शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा".
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