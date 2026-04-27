ETV Bharat / state

बिहार-टू-शिमला चिट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 महीनों में ₹40 लाख का ट्रांजेक्शन, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

शिमला: बिहार से हिमाचल प्रदेश में चलने वाले चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का शिमला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मामला थाना बालूगंज में दर्ज एक मुकदमा में जुड़ा है, जिसमें पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है. इस मामले में पहले चौपाल निवासी अविनाश चौहान को पुलिस ने 6.7 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था. बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन खंगालने के जांच में पता चला की, इसका कनेक्शन बिहार से जुड़ा है. जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस शिमला पहुंची. मामले का खुलासा शिमला एएसपी ने किया है. मामले में आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है.

जिला शिमला के एएसपी अभिषेक ने बताया, 'मामले की जांच के दौरान बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन को खंगालने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि अविनाश चौहान शिमला से बिहार निवासी विशाल और उसके साथियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करता था. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी विशाल के बैंक खातों में महज 5 महीनों के भीतर करीब 40 लाख रुपये का लेन-देन हुआ. विभिन्न खातों से लगभग रोजाना नकदी निकासी की जा रही थी, जिससे बड़े स्तर पर नशा तस्करी नेटवर्क संचालित होने की आशंका है'.

जिला शिमला के एएसपी अभिषेक ने बताया कि मनी ट्रेल के आधार पर कार्रवाई करते हुए बालूगंज पुलिस टीम ने 24 अप्रैल 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के रदुआ गांव से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल यादव (20) और जय प्रकाश (27) के रूप में हुई है. दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर शिमला लाया गया है.