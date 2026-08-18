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बैकवर्ड लिंकेज से हेरोइन सप्लाई नेटवर्क तक पहुंची शिमला पुलिस, अलग-अलग मामले में 7 अंतरराज्यीय सप्लायर्स गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने अलग-अलग हेरोइन तस्करी मामले में 7 अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया.

शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन
शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:11 PM IST

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शिमला: शिमला पुलिस के नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकज के जरिए दो प्रमुख अंतरराज्यीय सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है. ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि पुलिस ने नशे की खेप पकड़ने के साथ-साथ उसके सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने पर भी कार्रवाई की है. पहले मामले में 3 अगस्त 2026 को स्पेशल सेल, जिला शिमला ने शोघी के पास विजय कुमार को 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. जांच और पूछताछ के दौरान तकनीकी व अन्य साक्ष्यों से पता चला कि यह खेप शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान (21 वर्ष), निवासी जिला तरनतारन, पंजाब ने विजय कुमार को उपलब्ध करवाई थी.

ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि जांच में सामने आया कि दोनों के बीच संपर्क के लिए Signal App का इस्तेमाल किया जा रहा था. शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान ने विजय कुमार को 1.120 किलोग्राम हेरोइन की खेप दी थी. विजय कुमार इस खेप को लेकर शिमला आया था, जहां इसे कई हिस्सों में बांटकर आगे अन्य सप्लायरों को दिया जाना था. पुलिस ने बैकवर्ड लिंकज पर कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाकर शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को तरनतारन, पंजाब से गिरफ्तार किया.

हेरोइन तस्करी मामले में शिमला पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा
हेरोइन तस्करी मामले में शिमला पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा (Shimla Police)

ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया, "शुभकरमन सिंह की गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की महत्वपूर्ण सप्लाई कड़ी का खुलासा हुआ है. पुलिस उसके अन्य संपर्कों, सप्लाई नेटवर्क और नशे की खेप के स्रोत की जांच कर रही है".

दूसरे मामले में अभियोग संख्या 60/2026, दिनांक 03.07.2026, धारा 21, 29 ND&PS Act के तहत पुलिस थाना कोटखाई में मामला दर्ज किया गया था. 3 जुलाई को पुलिस टीम ने राहुल शर्मा, रक्षित चौहान और लवली शर्मा के कब्जे से 64 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था. जांच के दौरान बैकवर्ड लिंकज खंगालते हुए अमित महावे को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया. आगे की जांच में पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की तीसरी कड़ी की पहचान की. सामने आया कि कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी (26 वर्ष), निवासी जिला मोगा, पंजाब, अमित महावे के नियमित संपर्क में था और उसे हेरोइन की सप्लाई करता था. अमित महावे आगे यह हेरोइन हिमाचल प्रदेश में अपने संपर्कों के जरिए सप्लाई कर रहा था.

शिमला पुलिस ने नशे के सौदागरों को दबोचा
शिमला पुलिस ने नशे के सौदागरों को दबोचा (Shimla Police)

बैकवर्ड लिंकज की जांच के आधार पर पुलिस टीम ने 8 अगस्त 2026 को कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को जालंधर से गिरफ्तार किया. उसकी गिरफ्तारी से हेरोइन सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय कड़ी का खुलासा हुआ है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य संपर्कों और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है. शिमला पुलिस के अनुसार, कार्रवाई का फोकस केवल नशे की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि सप्लाई नेटवर्क की आर्थिक और आपराधिक रीढ़ को चिन्हित कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करना है.

वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने ND&PS Act के तहत 216 मामले दर्ज कर 448 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बैकवर्ड लिंकज के माध्यम से 66 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं और 50 प्रमुख नशा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है. इसके मुकाबले वर्ष 2025 में 7 और वर्ष 2024 में 12 सप्लायर गिरफ्तार किए गए थे. वर्ष 2026 में अब तक कुल 4.4 किलोग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया है. वर्ष 2025 में 1.3 किलोग्राम और वर्ष 2024 में 1.8 किलोग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ था.

नशा तस्करों की आर्थिक गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2026 में वित्तीय जांच के आधार पर 6.38 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज की गई है. वर्ष 2025 और 2024 में इस श्रेणी में कोई संपत्ति जब्त/फ्रीज नहीं की गई थी. इसी तरह PITNDPS Act के तहत वर्ष 2026 में 40 निवारक निरोध किए गए हैं. वर्ष 2025 में 3 और वर्ष 2024 में कोई निवारक निरोध नहीं किया गया था.

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