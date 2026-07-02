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मोहाली से ऑपरेट हो रहा था चिट्टा नेटवर्क, पुलिस ने ऐसे किया ध्वस्त

​शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लाई चेन को डिस्मेंटल कर दिया है. चिट्टा तस्करी के एक मामले में बैकवर्ड लिंकेज की जांच करते हुए पुलिस ने नशा तस्करी के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है.

21 जून को पकड़ा चिट्टा तस्कर

एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि 21 जून को पुलिस थाना ठियोग की टीम ने फागू क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान 22 साल के साहिल वर्मा निवासी गांव पजैला, तहसील ठियोग के रूप में हुई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एएसपी शिमला ने बताया कि आरोपी साहिल वर्मा के पुलिस रिमांड के दौरान, जब पुलिस ने तकनीकी जांच कर व्हाट्सएप और मोबाइल एनालिसिस जैसे डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला, तो नशे के इस काले कारोबार के तार सीधे पंजाब से जुड़े मिले.