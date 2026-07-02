मोहाली से ऑपरेट हो रहा था चिट्टा नेटवर्क, पुलिस ने ऐसे किया ध्वस्त
शिमला पुलिस ने नशे के मामले में पंजाब से मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लाई चेन को डिस्मेंटल कर दिया है. चिट्टा तस्करी के एक मामले में बैकवर्ड लिंकेज की जांच करते हुए पुलिस ने नशा तस्करी के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है.
21 जून को पकड़ा चिट्टा तस्कर
एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि 21 जून को पुलिस थाना ठियोग की टीम ने फागू क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान 22 साल के साहिल वर्मा निवासी गांव पजैला, तहसील ठियोग के रूप में हुई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एएसपी शिमला ने बताया कि आरोपी साहिल वर्मा के पुलिस रिमांड के दौरान, जब पुलिस ने तकनीकी जांच कर व्हाट्सएप और मोबाइल एनालिसिस जैसे डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला, तो नशे के इस काले कारोबार के तार सीधे पंजाब से जुड़े मिले.
29 जून को मेन सरगना गिरफ्तार
इसी जांच और साक्ष्यों के आधार पर गठित विशेष पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 जून की आधी रात को मोहाली (पंजाब) में दबिश दी और मुख्य सरगना शिव चरण महतो को दबोच लिया. जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मोहाली का यह सप्लायर ऊपरी शिमला क्षेत्र के करीब 50 लोगों को नियमित रूप से चिट्टे की सप्लाई कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों को भी बेनकाब कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके.
"चिट्टे के एक मामले में जांच कर पुलिस ने मोहाली से मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है. शिमला पुलिस नशा तस्करी के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है. पुलिस का उद्देश्य सिर्फ नशे की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि मामले में पूरे सप्लाई नेटवर्क को चिन्हित कर उसके हर सदस्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला