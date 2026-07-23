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अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क पर कड़ा प्रहार, शिमला पुलिस ने दो मामलों में मुख्य सप्लायर्स को दबोचा

शिमला: नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से दो अलग-अलग मामलों में मुख्य सप्लायरों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया है. ASP सिटी मेहर पंवार ने बताया कि इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है.

एएसपी ने बताया कि पहला मामला पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज एफआईआर संख्या 87/2026 का है. 15 जुलाई 2026 को स्पेशल सेल शिमला ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के एक होटल में दबिश देकर लुधियाना निवासी सागर सिंह (19), आकाश (18) और अंकित कुमार (23) को गिरफ्तार किया. आरोपियों के संयुक्त कब्जे से करीब 21 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. मामले में धारा 21 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ, मोबाइल के डिजिटल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और डिजिटल वित्तीय लेन-देन के विश्लेषण में सामने आया कि बरामद हेरोइन लुधियाना निवासी साहिल शर्मा से खरीदी गई थी. जांच में पता चला कि आरोपी आकाश मुख्य सप्लायर साहिल के लगातार संपर्क में था.

तकनीकी विश्लेषण में यह भी सामने आया कि 7 जुलाई 2026 को आकाश ने साहिल के बैंक खाते में 3,000 रुपये ऑनलाइन भेजे थे, जबकि शेष राशि नकद दी जानी थी. मोबाइल डेटा से दोनों के बीच हेरोइन की खरीद-फरोख्त से जुड़ी बातचीत और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद हुई, जिसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना गया.

ASP सिटी मेहर पंवार ने बताया, "इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम लुधियाना भेजी गई और 18 जुलाई 2026 को मुख्य सप्लायर साहिल शर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में साहिल का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसके खिलाफ वर्ष 2023 में चोरी तथा वर्ष 2025 में स्नैचिंग और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले दर्ज हैं".

दूसरा मामला पुलिस थाना चिड़गांव में दर्ज एफआईआर संख्या 68/2026 का है. 20 जुलाई 2026 को गश्त और नाकाबंदी के दौरान अमृतसर निवासी मनिन्दर सिंह (23) के कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. इस संबंध में धारा 21 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.