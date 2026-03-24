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CM सुक्खू के करीबी के बेटे पर हमला मामला, शिमला पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

नरेश चौहान के बेटे पर हमला करने की कोशिश करने वाले मुख्य आरोपी को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम मनीष उर्फ़ मोनू बताया जा रहा है जो ठियोग का रहने वाला है. तारापुर सड़क पर लूट और फिरौती के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार को आरोपियों को गिरफ्तार कया था. यह कार्रवाई शिकायतकर्ता आर्यन चौहान निवासी नव विहार शिमला की शिकायत पर दर्ज अभियोग संख्या 24/2026 दिनांक 20 मार्च 2026 के तहत की गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर शुक्रवार (20 मार्च) को हुए हमला मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी को धर दबोचा है. इस मामले में मामले में पुलिस ने सोमवार (23 मार्च) को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है.

पुलिस के अनुसार, आरोप है कि 20 मार्च को तीन संदिग्धों ने तारापुर सड़क पर गाड़ी नंबर HP 58A-1965 से उतरकर शिकायतकर्ता के साथ लूटपाट और फिरौती की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं सहित आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

आरोपियों ने मिटा दी गड़ी की सभी पहचान

शिमला पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फिजिकल, डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई, जिसमें उक्त गाड़ी की पहचान कर उसे मशोबरा क्षेत्र से बरामद किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गाड़ी से चेसिस नंबर, इंजन नंबर समेत सभी पहचान चिन्ह मिटा दिए थे और नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई गई थी, ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके. हालांकि, पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई.

एसपी गौरव सिंह ने बताया, "पुलिस ने 23 मार्च को दो आरोपियों चरणजीत सिंह (48) निवासी संजौली और ताशी नेगी (45) निवासी नारकंडा को गिरफ्तार कर लिया था. मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी थी लेकिन अब फरार व मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

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