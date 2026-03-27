शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में लिया
शिमला पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है. हर दिन पुलिस चिट्टा तस्करों के ऊपर नकेल कस रही है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने 19 मार्च को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था. वहीं, अब एक बार फिर से पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया है और एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया है.
शिमला एसपी गौरव सिंह ने कहा, 'मामले में पांचों संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है. आरोपियों में इरफान, मुकेश, नरेंद्र और रविकांत को 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है. जबकि आरोपी अंजित का फिर से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है. पुलिस की मामले के प्रत्येक पहलू पर जांच जारी है'.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 19 मार्च को शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर तारादेवी जीरो प्वाइंट से करीब 100 मीटर आगे टूटू बाईपास सड़क पर काले रंग की स्विफ्ट कार (HR 12AX 5838) की तलाशी ली. इस दौरान कार में पांच लोग सवार थे. पुलिस की तलाशी के दौरान इन युवकों के कब्जे से करीब 94 ग्राम हेरोइन/चिट्टा मिला. जिसके बाद पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेते हुए पांचों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत थाना वेस्ट, शिमला में मुकदमा पंजीकृत किया.
मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को 20 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया. वहीं, अब मामले में 26 मार्च को कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने 4 आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेज दिया. जबकि एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है.
आरोपियों की पहचान
1) अंजीत (34 वर्ष), निवासी जिला सोनीपत, हरियाणा.
2) इरफान (38 वर्ष), निवासी जिला झझर, हरियाणा.
3) रविकांत (30 वर्ष), निवासी जिला सोनीपत, हरियाणा.
4) मुकेश (47 वर्ष), जिला झझर, हरियाणा.
5) नरेंद्र (38 वर्ष), जिला सोनीपत, हरियाणा.
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