भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्कर गिरफ्तार, अब तक 6 आरोपी पकड़े गए, शिमला पुलिस की कार्रवाई

शिमला पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्कों को डिस्मेंटल किया जा रहा है.

भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्कर गिरफ्तार
भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्कर गिरफ्तार (Shimla Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 11:16 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में शिमला पुलिस ने एक मामले में नशा तस्करी चेन का पता लगाते हुए भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्करी मामले एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

जिला शिमला के ASP अभिषेक ने बताया, 'नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत रोहड़ू में नशा तस्करी के मुकदमा नंबर 5/26 पंजीकृत दिनांक 2 फरवरी में पुलिस ने मेहंदली पुल (रोहड़ू) के पास पंजाब के रहने वाले दो युवकों, जशनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह, को 83 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच टीम द्वारा सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए इनके बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से विश्लेषण किया गया. इस विश्लेषण से सामने आया कि नशे के इस कारोबार में कुछ और लोग भी शामिल हैं'.

इसी आधार पर 10 फरवरी को थाना रोहडू पुलिस ने तीन और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जांच की जा रही है, जिसमें पाया गया कि आरोपी जशनदीप जिला शिमला के कई इलाकों में चिट्टा की सप्लाई करता था, जहां उसका मुख्य साथी चिडगांव निवासी आरोपी विजेन्दर मेहता उर्फ छोटू था.

आरोपी विजेन्दर मेहता उर्फ छोटू जशनदीप से चिट्टा खरीद कर स्थानीय लोगों को बेचता था. 13 फरवरी को थाना रोहड़ू की टीम द्वारा गहन जांच और टेक्निकल सर्विलांस करके व उत्तराखंड व नेपाल पुलिस की संयुक्त मदद से वांछित आरोपी विजेन्दर को 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके वनबासा नामक स्थान जो कि भारत-नेपाल बार्डर पर स्थित है, वहां से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी विजेंद्र सिंह उर्फ छोटू के खिलाफ पहले से ही 3 मुकदमे NDPS के दर्ज हैं. इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मुकदमा की तफ्तीश हर पहलू पर जारी है.

संपादक की पसंद

