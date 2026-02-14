ETV Bharat / state

भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्कर गिरफ्तार, अब तक 6 आरोपी पकड़े गए, शिमला पुलिस की कार्रवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में शिमला पुलिस ने एक मामले में नशा तस्करी चेन का पता लगाते हुए भारत-नेपाल बॉर्डर से नशा तस्करी मामले एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

जिला शिमला के ASP अभिषेक ने बताया, 'नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत रोहड़ू में नशा तस्करी के मुकदमा नंबर 5/26 पंजीकृत दिनांक 2 फरवरी में पुलिस ने मेहंदली पुल (रोहड़ू) के पास पंजाब के रहने वाले दो युवकों, जशनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह, को 83 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच टीम द्वारा सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए इनके बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से विश्लेषण किया गया. इस विश्लेषण से सामने आया कि नशे के इस कारोबार में कुछ और लोग भी शामिल हैं'.

इसी आधार पर 10 फरवरी को थाना रोहडू पुलिस ने तीन और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था. इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जांच की जा रही है, जिसमें पाया गया कि आरोपी जशनदीप जिला शिमला के कई इलाकों में चिट्टा की सप्लाई करता था, जहां उसका मुख्य साथी चिडगांव निवासी आरोपी विजेन्दर मेहता उर्फ छोटू था.