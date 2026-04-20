शिमला में HRTC बस में तलाशी लेने पर मिला चिट्टा, अब तक 215 को पुलिस ने पहुंचाया जेल
पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के युवकों से चिट्टा बरामद किया. 2026 में शिमला पुलिस अब तक 215 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 3:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे सौदागरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. ताजा मामलों में शिमला पुलिस के विशेष सेल और ठियोग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टे की खेप के साथ पंजाब और हरियाणा के युवकों को दबोचा है.
शिमला पुलिस की एसआईयू टीम टूटीकंडी बाईपास पर गश्त पर तैनात थी. इसी दौरान पुख्ता सूचना मिली कि एचआरटीसी बस में सफर कर रहा एक युवक अपने बैग में नशा लेकर जा रहा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एनएच-5 पर बस को रोका और संदिग्ध युवक की तलाशी ली. इस दौरान उसके बैग से काले टेप में लिपटा 26 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. युवक हरियाणा का रहने वाला है. एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
नशे के खिलाफ दूसरी बड़ी सफलता ठियोग पुलिस को मिली है. ठियोग बाईपास पर नाके के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फागू की ओर से आ रही एक गाड़ी में सवार तीन युवक नशे की तस्करी कर रहे हैं. पुलिस ने गाड़ी को रोककर जब तलाशी ली, तो उसमें से 9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पकड़े गए आरोपियों में दो हरियाणा के और एक पंजाब (मोहाली) का रहने वाला है. डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस अब इनके 'बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज' खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि ये खेप कहां से लाई गई थी और किसे बेची जानी थी.
इस साल 215 तस्करों को पहुंचाया हवालात
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इन मामलों में कुल 215 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है. इनमें से 177 मुख्य आरोपी हैं, जबकि 38 आरोपियों को बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज (नशा सप्लाई की चेन) के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.
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