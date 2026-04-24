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टूटी कड़ियों को जोड़ रही पुलिस, बैकवर्ड लिंकेज से 27 नशा तस्कर गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने इस साल अभी तक बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर 27 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Shimla Police on Drug Peddlers
बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर तस्करों की गिरफ्तारियां (@shimlapolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:29 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अब सिर्फ नशा तस्करों की धरपकड़ नहीं कर रही है, बल्कि बैकवर्ड लिंकेज के जरिए नशे के सरगनाओं की भी धरपकड़ की है. शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामलों की गहनता से जांच करते हुए, बड़े-बड़े नशा तस्करों के नेटवर्कों को भी ध्वस्त किए हैं. इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बैकवर्ड लिंकेज की रही है, जिनके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश से नशे को मिटाने में ये एक सकारात्मक सुधार माना जा रहा है.

अब तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी

शिमला पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 में अभी तक, करीब साढ़े 3 महीने की अवधि में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. ये संख्या पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से गिरफ्तार आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज की गहनता से जांच की और नशे के कारोबार में शामिल अन्य आरोपियों की भी धरपकड़ की.

बैकवर्ड लिंकेज पर फोकस

शिमला पुलिस के मुताबिक नशा तस्करी मामले में इस साल अभी तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान साल 2025 में 9 और साल 2024 में सिर्फ 4 आरोपियों को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. वहीं, साल 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने नशा तस्कर नेटवर्कों के मुख्य सप्लायरों पर नकेल कसते हुए बाहरी राज्यों से 27 नशा तस्करों/मुख्य सप्लायरों/सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. जो पिछले साल 2025 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है और साल 2024 की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा है. नशा तस्करी के मामलों में बैकवर्ड लिंकेज के जरिए शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है.

नशा तस्करी के 19 नेटवर्क ध्वस्त

शिमला पुलिस के अनुसार साल 2026 में हिमाचल में 19 ऐसे नेटवर्क एक्टिव थे, जो प्रदेश में नशे की आपूर्ति कर रहे थे. ये नेटवर्क नेपाल, भारत के अन्य राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल और उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित किए जा रहे थे. पुलिस ने इनको सफलतापूर्वक डिस्मेंटल किया है. साल 2026 की तुलना में साल 2025 में ऐसे सिर्फ 4 नेटवर्क और साल 2024 में सिर्फ 1 ही नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. जबकि इस साल सबसे ज्यादा 19 नेटवर्कों को ध्वस्त किया गया है.

नशा माफिया-सरगनाओं की धरपकड़

शिमला पुलिस ने बताया कि अब सिर्फ नशा तस्करों को ही नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि मामले में गहनता से जांच करके इन तस्करों की जड़ों को भी खोदा जा रहा है, ताकि नशे की आपूर्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाकर नशा माफियाओं और सरगनाओं को सलाखों के पीछे धकेला जा सके. पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के जरिए नशे के मुख्य सप्लायर, संचालक, फाइनेंशियल मैनेजर और इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है.

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