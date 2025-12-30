ETV Bharat / state

शिमला पुलिस ने चिट्टा सप्लायर को लुधियाना से दबोचा, हशीश ऑयल के साथ आंध्रा के दो युवक भी गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 5 दिन पहले चिट्टे (हेरोइन) के साथ पकड़े गए दो युवकों से पूछताछ के बाद नशे की सप्लाई से जुड़े एक बड़े लिंक का खुलासा हुआ है. इस मामले में शिमला पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से चिट्टे की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर शिमला लाया है.

एसपी संजीव गांधी ने बताया, 'आरोपी सागर को लुधियाना से शिमला लाकर पुलिस पूछताछ की जा रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशे की सप्लाई का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं? फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और पुलिस नशे के इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है'.

शिमला एसपी ने बताया कि थाना सदर शिमला में 25 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी. यह मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज हुआ था. इस दौरान पुलिस ने 6.360 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की थी. इस केस में शिमला के कृष्णा नगर क्षेत्र के रहने वाले दो युवक अंकुश (29 वर्षीय) उर्फ सुदामा और प्रवीण चौहान (25 वर्षीय) उर्फ बॉबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों यह नशा खुद के इस्तेमाल के साथ-साथ आगे सप्लाई के लिए लाए थे. पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें चिट्टे की सप्लाई पंजाब के लुधियाना निवासी सागर ने की थी. इस जानकारी के आधार पर शिमला पुलिस की एक टीम ने लुधियाना में आरोपी सागर के ठिकाने पर दबिश दी और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया.