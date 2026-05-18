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शिमला LSD केस में नया खुलासा, होटल मे हुईं थी डील, आरोपियों ने मिटाई CCTV फुटेज, एक और गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आए चर्चित एलएसडी तस्करी मामले में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए कुल्लू जिले के एक होटल पार्टनर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर मामले से जुड़े साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है. शिमला पुलिस ने मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां कर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच तेज कर दी है.

बता दें कि 10 मार्च 2026 को पुलिस थाना न्यू शिमला में दर्ज मुकदमा संख्या 35/2026 दर्ज किया गया था. यह मामला धारा 22, 29 एनडीपीएस अधिनियम और धारा 238 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था. मामले में प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदीप शर्मा निवासी जिला मोगा, पंजाब और प्रिया शर्मा निवासी जिला सिरमौर के कब्जे से 562 स्ट्रिप (स्टाम्प साइज) एलएसडी बरामद की थी. बरामद एलएसडी का कुल वजन 11.570 ग्राम पाया गया, जो व्यावसायिक श्रेणी में आता है.

एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'मामले की बैकवर्ड लिंकेज जांच के दौरान पुलिस ने एलएसडी सप्लायर की पहचान नविएल हैरिसन निवासी कालीकट, केरल के रूप में की थी. आरोपी को 13 मार्च 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था'.

एसपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नशा तस्करी की इस खेप के संबंध में एसटीएफ के चार कर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही. डिजिटल, भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद चारों आरोपियों को 19 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था.