नशा तस्करी मामले में पति-पत्नी समेत 9 आरोपी गिरफ्तार, 'चिट्टा पर चोट' अभियान के तहत शिमला पुलिस की कार्रवाई

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया, 'पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी कर रही है. शिमला जिले में नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चिट्टा पर चोट अभियान जारी है'.

शिमला जिले में नशे के खिलाफ इन दिनों पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है. आये दिन पुलिस भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ रही है और तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अलग-अलग मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. चिट्टे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद चिट्टा तस्कर अपनी हरकतोंसे बाज नहीं आ रहे हैं. शिमला पुलिस ने दो अलग-अलग मामले में चिट्टे के साथ पति-पत्नी सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

चिट्टे के साथ पति-पत्नी सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

पहली कार्रवाई ढली में उस समय हुई, जब पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक होटल में चिट्टे की सप्लाई की जा रही है. इसके बाद पुलिस ने ढली बाईपास पर एक निजी होटल के कमरे नंबर 201 में दबिश दी. जहां से पुलिस ने 12.960 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने जिन लोगों को होटल में रंगे हाथ दबोचा, उनकी पहचान चंडीगढ़ निवासी साहिल (27 वर्ष), पानीपत निवासी शुभम चौधरी (25 वर्ष), बसताधार ननखड़ी निवासी अंकिता नेगी (26 वर्ष), चौपाल निवासी ललित चौहान (32 वर्ष) और उसकी पत्नी महिमा चौहान (27 वर्ष) के रूप में हुई है. इन आरोपियों के खिलाफ ढली थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

दूसरी बड़ी कार्रवाई रामपुर उपमंडल की डिटेक्शन टीम ने की. टीम ने सैंज–सुन्नी रोड पर वाहन नंबर (HP 01AA-0787) को रोककर तलाशी ली, इस दौरान गाड़ी में तीन लोग बैठे थे. जिनके पास से 6.33 ग्राम चिट्टा मिला. मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ थाना कुमारसैन में मामला दर्ज किया गया. आरोपियों की पहचान महेंद्र सिंह (39 वर्ष), दिवान सिंह (41 वर्ष) और महिंदर सिंह (42 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों आरोपी निरमंड, कुल्लू के रहने वाले हैं.

इसके अलावा ढली थाना में दर्ज एक पुराने मामले में कुलदीप कुमार (39) निवासी दुर्गापुर के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की गई है.

