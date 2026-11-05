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चिट्टा तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, चंडीगढ़ से 3 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने 3 मुख्य चिट्टा सप्लायर को किया गिरफ्तार ( @Shimla Police )

शिमला: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर चंडीगढ़ से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर नशे की सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया है.

"जांच में सामने आया कि शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने वाले आरोपी चंडीगढ़ से नशे की खेप खरीदकर लाते थे. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर मुख्य सप्लायरों तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार किया." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला