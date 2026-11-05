चिट्टा तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, चंडीगढ़ से 3 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
शिमला पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज आधार पर चंडीगढ़ से 3 मुख्य सप्लायरों को धर दबोचा, इस साल अब तक 93 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर चंडीगढ़ से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर नशे की सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया है.
"जांच में सामने आया कि शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने वाले आरोपी चंडीगढ़ से नशे की खेप खरीदकर लाते थे. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर मुख्य सप्लायरों तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार किया." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला
बस में सवार दो लोगों से किया था चिट्टा बरामद
पहले मामले में शिमला पुलिस ने 11 अक्टूबर 2026 को शोघी चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान एक बस की तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान बस में सवार भुवनेश चौहान (उम्र 21 साल) निवासी शोघी और गुलशन ठाकुर (उम्र 21 साल) निवासी कोटखाई के कब्जे से करीब 22 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ करने के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), CCTV फुटेज और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की गई.
बैकवर्ड लिंकेज आधार पर दोनों आरोपी गिरफ्तार
एएसपी शिमला ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी चंडीगढ़ से साजन (उम्र 24 साल) और विकास (उम्र 25 साल) नामक दो व्यक्तियों से चिट्टा खरीदकर लाते थे. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विकास उर्फ आकाश को चिट्टा का मुख्य सप्लायर पाया गया, जो नशे की खरीद-फरोख्त से मिली धनराशि के लेनदेन के लिए साजन के बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहा था. वहीं, साजन उर्फ सैम मुख्य सप्लायर और आगे चिट्टा वितरित करने वाले व्यक्तियों के बीच मेडिएटर की भूमिका निभा रहा था. पुलिस ने नशे की चेन सप्लाई का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंकेज की जांच की और एक टीम चंडीगढ़ रवाना की. 27 अक्टूबर को चंडीगढ़ से साजन और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपी पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं. मामले में गिरफ्तार सभी चारों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं.
चंडीगढ़ के मनीमाजरा से चिट्टा लाया था आरोपी
वहीं, दूसरे मामले में एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि 27 सितंबर को पुलिस टीम ने शोघी चौकी के पास नाकाबंदी की और एक बस की तलाशी की. इस दौरान बस सवार क्षितिज वर्मा (उम्र 26 साल), निवासी जिला कुल्लू के कब्जे से करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया. एएसपी शिमला ने बताया कि मामले में जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के आधार पर चिट्टा आपूर्ति के स्रोत का पता लगाया. जांच में सामने आया कि आरोपी क्षितिज वर्मा चंडीगढ़ के मनीमाजरा के निवासी रोहित से चिट्टा खरीदकर लाया था. बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस थाना पश्चिम की टीम ने 4 अक्टूबर को मनीमाजरा, चंडीगढ़ से मुख्य सप्लायर रोहित को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
"शिमला पुलिस नशा तस्करी के छोटे मामलों तक सीमित न रहकर इसके पीछे सक्रिय बड़े सप्लायरों और अंतरराज्यीय नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है. इसी रणनीति के तहत दो मामलों में जांच को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर सप्लाई के स्रोत तक पहुंच रही है." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला
इस साल 93 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार
एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि नशा तस्करी के विरुद्ध शिमला पुलिस की कार्रवाई के परिणामस्वरूप साल 2026 में अब तक 93 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इसके साथ ही 68 अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं. इसकी तुलना में साल 2025 में 8 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार कर 4 नशा नेटवर्क और साल 2024 में 15 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार कर 4 नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे. ये आंकड़े नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई में व्यापक तेजी और मुख्य सप्लायरों व अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंचने की प्रभावी रणनीति को दर्शाते हैं.