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यूपी और पंजाब से नशे के 2 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने ऐसे की धरपकड़

शिमला पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत नशा तस्करों और मुख्य स्पलायरों की धरपकड़ कर रही है.

Shimla Police Arrested 2 Main Drug Supplier
एएसपी शिमला अभिषेक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 2:07 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 3:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस अब सिर्फ नशा तस्करों की धरपकड़ नहीं कर रही है, बल्कि उनके बैकवर्ड लिंकिज का इस्तेमाल कर नशा कारोबारियों की जड़ें उखाड़ने का काम कर रही है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने बैकवर्ड लिंकिज के जरिए नशा कारोबार के दो मुख्य सप्लायरों को पकड़ा है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो अलग-अलग मामलों में मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. शिमला पुलिस के मुताबिक साल 2026 में अब तक 39 आरोपियों को बैकवर्ड लिंकिज के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 9 गुना ज्यादा है.

नशा स्पलायरों पर शिमला पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

लखनऊ से कूरियर हो रही थी बैन दवाइयां

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज नशा तस्करी मामले में पुलिस टीम ने पहले दो आरोपियों सिद्धांत खागटा निवासी रोहड़ू और गौरव कुमार निवासी बिलासपुर को गिरफ्तार किया था. इनके कब्जे से पुलिस ने नाइट्रोसन-10 की 190 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट्सएप चैट, सीडीआर और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की गई. जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित दवाइयों की खेप लखनऊ से कूरियर के जरिए भेजी गई थी.

"नशा तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17 मई 2026 को लखनऊ निवासी अहमर ब्रिजास को गिरफ्तार किया है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लखनऊ में केमिस्ट शॉप संचालित करता है और बिना वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाइयां (Banned Medicines) उपलब्ध करवा रहा था. मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है." - अभिषेक, एएसपी शिमला

चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भी भंडाफोड़

एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि इसी अभियान के तहत पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज एक अन्य मामले में दो आरोपियों निशान सिंह और गुरप्रीत सिंह को 10.300 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया गया था. मामले की आगे की जांच में पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया, जिसमें चिट्टे की खेप का सप्लायर पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र का आकाशदीप उर्फ आकाश निकला. शिमला पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से पंजाब के जलालाबाद में ऑपरेशन चलाकर 19 मई 2026 को आरोपी आकाशदीप को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का संबंध भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से जुड़े नेटवर्क से पाया गया है.

30 अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ध्वस्त

एएसपी शिमला ने बताया कि साल 2026 में अब तक 30 अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई सिर्फ छोटे नशा तस्करों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जांच को मुख्य स्पलायर और नेटवर्क स्तर तक ले जाया जा रहा है. एएसपी शिमला अभिषेक ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है. युवाओं को नशे से बचाने और संगठित नेटवर्क को खत्म करने के लिए भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : May 21, 2026 at 3:09 PM IST

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