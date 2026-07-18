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4 राज्यों में फैला चिट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, मोहाली और चंडीगढ़ से मुख्य सरगना गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज की जांच करते हुए अंतर्राज्यीय नशा नेटवर्क का पर्दाफाश किया और मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया.

Shimla Police action against drug smugglers
मोहाली, चंडीगढ़ और यूपी से चिट्टा तस्कर गिरफ्तार (Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
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​शिमला: हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी है. पुलिस अब सिर्फ नशे की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि 'बैकवर्ड लिंकेज' की गहराई से जांच कर पूरे ड्रग सप्लाई नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें शिमला पुलिस ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ तक फैले एक बड़े संगठित ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है.

9 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि इस नेटवर्क की शुरुआत 15 मार्च 2026 को हुई, जब पुलिस थाना रोहड़ू की टीम ने गश्त के दौरान सार्थक सूद नाम के युवक को 9 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की, तो मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और बैंक खातों की जांच से एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ.

चंडीगढ़ से मुख्य सरगना गिरफ्तार

एएसपी शिमला ने बताया कि इस जांच के आधार पर पुलिस ने पहले उत्तर प्रदेश से अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया. डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि अमित गुप्ता, राजस्थान के चूरू निवासी वासु उर्फ हर्ष सिंघानिया के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को चला रहा था. जिसके बाद लगातार पीछा करते हुए शिमला पुलिस ने 15 जुलाई 2026 को मुख्य सरगना वासु उर्फ हर्ष सिंघानिया को चंडीगढ़ से धर दबोचा. वित्तीय जांच (Financial investigation) में सामने आया कि आरोपी वासु के खाते में पिछले 6 महीनों में 14 लाख रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेनदेन हुआ था, जबकि उसकी आय का कोई वैध जरिया नहीं था. इस मामले में अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Shimla Police action against drug smugglers
नशा तस्करों पर शिमला पुलिस की कार्रवाई (Shimla Police)

मोहाली से मेन सप्लायर गिरफ्तार

वहीं, एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि दूसरा मामला पुलिस थाना कोटखाई का है, जहां 3 जुलाई 2026 को हुल्ली क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 64 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था. इस मामले में रक्षित चौहान, राहुल शर्मा और लवली शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों के फोन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में सामने आया कि यह चिट्टा मोहाली (पंजाब) में बैठे सप्लायर अमित महेव से खरीदा गया था. ​आरोपी अमित महेव गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन शिमला पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और डिजिटल इनपुट के आधार पर 18 जुलाई 2026 को मोहाली में जाल बिछाकर उसे धर दबोचा.

"शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के दो मामलों में बैकवर्ड लिंकेज की गहराई से जांच करते हुए दो मुख्य सरगनाओं को चंडीगढ़ और मोहाली से गिरफ्तार किया है, जबकि एक नशा तस्कर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला

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