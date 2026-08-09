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शिमला में चिट्टे के साथ 18 वर्षीय लड़का गिरफ्तार, पिट्ठू बैग में छिपाकर लाया था नशे की खेप

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने शोघी के पास हरियाणा रोडवेज की बस की चेकिंग के दौरान एक 18 वर्षीय लड़के को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार लड़के के पिट्ठू बैग से करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. मामले में बालूगंज पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी नशे की खेप

पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल शिमला की टीम शनिवार को शोघी के पास वाहनों और बसों की जांच कर रही थी. इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की एक बस को चेकिंग के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान बस में सवार प्रदीप कुमार नामक लड़के के पिट्ठू बैग की जांच की गई. तभी पुलिस को बैग में छिपाकर रखा गया करीब 9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. गिरफ्तार लड़के की पहचान 18 वर्षीय प्रदीप कुमार, निवासी रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है. बरामद नशे को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती कार्रवाई के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पास चिट्टा कहां से आया था और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था.

इस मामले में पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 164/26 दिनांक 08 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है और नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.