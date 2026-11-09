ETV Bharat / state

सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने बस में सवार दो युवकों को किया गिरफ्तार

शिमला में चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार ( IANS )

शिमला: नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोग पुलिस की नजरों से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. शिमला में पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में बस में सवार दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी नशे की खेप को सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे. शोघी के समीप की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बस की जांच की तो दोनों युवकों के कब्जे से करीब 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल सेल की टीम ने पुलिस चौकी शोघी के समीप नाकाबंदी की थी. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक बस को जांच के लिए रोका गया. बस में सवार यात्रियों की तलाशी लेने पर दो युवकों के कब्जे से करीब 13 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई.