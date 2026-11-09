सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने बस में सवार दो युवकों को किया गिरफ्तार
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टा कहां से लेकर आए थे और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:37 PM IST
शिमला: नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोग पुलिस की नजरों से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. शिमला में पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में बस में सवार दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी नशे की खेप को सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे. शोघी के समीप की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बस की जांच की तो दोनों युवकों के कब्जे से करीब 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल सेल की टीम ने पुलिस चौकी शोघी के समीप नाकाबंदी की थी. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक बस को जांच के लिए रोका गया. बस में सवार यात्रियों की तलाशी लेने पर दो युवकों के कब्जे से करीब 13 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई.
शिमला के रहने वाले हैं दोनों आरोपी
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोपिन्दर सिंह (30) और अनुज कुमार (32) के रूप में हुई है. दोनों रोहड़ू, जिला शिमला के रहने वाले हैं. तलाशी के दौरान भोपिन्दर सिंह की जैकेट की जेब में रखी सिगरेट की डिब्बी से पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी बरामद हुई. इसी पन्नी में चिट्टा छिपाकर रखा गया था.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस थाना में अभियोग संख्या 243/2026, दिनांक 5 नवंबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 9 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.
सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे चिट्टा कहां से लेकर आए थे और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. इसके साथ ही पुलिस इस मामले में नशे की खेप से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी भी जुटा रही है. पुलिस के अनुसार, मामले में आगामी जांच जारी है और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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