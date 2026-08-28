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सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने पर शिमला पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों द्वारा धरना-प्रदर्शन किए जाने की भ्रामक और झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है.

मामले की जानकारी देते हुए एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी. इस पोस्ट में दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर के बाहर पुलिस जवान अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, धरातल पर ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी. पुलिस जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लीकेशन की मदद से यह फर्जी कंटेंट तैयार किया था और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इस संबंध में पुलिस थाना सदर शिमला में 27 अगस्त 2026 को एफआईआर संख्या 110/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b), 196(1)(b) और 336(4) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 27 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था.