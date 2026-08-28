सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने पर शिमला पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस प्रदर्शन की फर्जी खबर फैलाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों द्वारा धरना-प्रदर्शन किए जाने की भ्रामक और झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत से उसका दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है.
मामले की जानकारी देते हुए एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी. इस पोस्ट में दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर के बाहर पुलिस जवान अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, धरातल पर ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी. पुलिस जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लीकेशन की मदद से यह फर्जी कंटेंट तैयार किया था और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
इस संबंध में पुलिस थाना सदर शिमला में 27 अगस्त 2026 को एफआईआर संख्या 110/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b), 196(1)(b) और 336(4) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 27 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था.
इसके बाद शुक्रवार, 28 अगस्त को आरोपी को माननीय अदालत JMIC-8 शिमला के समक्ष पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए. पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस तरह की फर्जी और संवेदनशील पोस्ट तैयार करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी और क्या इस भ्रामक सूचना को प्रसारित करने में कोई अन्य लोग भी शामिल थे.
शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से सूचनाओं के प्रसार को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है. अफवाह फैलाने, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने या एआई का दुरुपयोग कर भ्रामक सामग्री पोस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: 'पता होता मुख्यमंत्री के नाम है जमीन तो नहीं लेता', जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए सदन में क्यों कही ये बात?