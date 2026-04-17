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शिमला में बड़े सरकारी बैंक का मैनेजर चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार, महिला पैडलर से होते हुए नेटवर्क तक पहुंची पुलिस

सरकारी बैंक का मैनेजर चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चिट्टे की लत से नौकरीपेशा लोग भी नहीं बच पा रहे हैं. पुलिस लगातार नशे के सौदागरों को पकड़ने में लगी है. इसी के तहत शिमला जिले के जुब्बल में स्थित पुलिस ने चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक एक बड़े सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात है. आरोपी की पहचान तरुण ठाकुर निवासी सिरमौर के रूप में हुई. वर्तमान में आरोपी एक बड़े सरकारी बैंक में लोन ब्रांच में मैनेजर के पद पर तैनात है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 29 के मामला दर्ज कर लिया है. दरअसल 9 फरवरी को थाना जुब्बल पुलिस ने एक स्थानीय महिला आरोपी को 13.46 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था. जांच के आधार पर बैकवर्ड लिकेंज के आधार पर पुलिस ने 17 मार्च को पंजाब के अमृतसर निवासी मुख्य सप्लायर लुकास उर्फ लकी को गिरफ्तार किया था. इससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 6 अप्रैल 2026 को आशीष उर्फ गांधी, मनोज ठाकुर उर्फ सनी और खुशी राम उर्फ कुश को गिरफ्तार किया. अब इनसे फॉरवर्ड लिकेंज के आधार पर पुलिस ने बैंक मैनेजर तरुण को बीते कल गिरफ्तार किया है. अब तक कुल छह गिरफ्तार