हिमाचल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही चिट्टा तस्करी, अब तक शिमला पुलिस ने 2 किलो चिट्टा किया बरामद
शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. 2026 में अब तक 154 मामले दर्ज कर 265 लोगों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 1:11 PM IST
शिमला: पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. नशा तस्करों के जाल को उखाड़ फेंकने के लिए हिमाचल पुलिस दिन रात एक कर रही है. शिमला पुलिस ने इस साल अभी तक नशा तस्करी के 154 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 265 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही लगभग 2 किलो के करीब चिट्टा बरामद किया है.
जानकारी देते हुए एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस ने इस साल पिछले साल के मुकाबले दोगुना नशे का सामान बरामद किया है. नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस साल ही अभी तक बाहरी राज्य के 48 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो शिमला में आकर तस्करी कर रहे थे. एक नशा तस्कर भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा से तस्करी कर रहा था. उसने लगभग 20 किलो चिट्टे की तस्करी की है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया कब्जे से करीब 3 किलो चिट्टा उससे पकड़ा गया.
एएसपी ने कहा कि पुलिस ने नशा तस्करी गिरोह के 48 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़े आरोपी शामिल हैं. अब तक लगभग एक करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियां शिमला में फ्रीज की जा चुकी हैं. इनमें लग्जरी वाहन, मकान और नकदी शामिल हैं. पुलिस का उद्देश्य नशा कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति पर रोक लगाना और तस्करों की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करना है.
नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता
शिमला पुलिस ने इस अभियान के दौरान 33 अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नशा आपूर्ति नेटवर्कों को ध्वस्त करने में भी सफलता प्राप्त की है. शिमला पुलिस ने आदतन नशा तस्करों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए पीट एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रभावी कदम उठाए हैं. पुलिस ने अब तक 40 ऐसे आदतन नशा तस्करों के खिलाफ डिटेंशन की कार्रवाई अमल में लाई है.
बढ़ी नशा तस्कर
एएसपी शिमला ने बताया कि 'वर्ष 2025 में शिमला पुलिस ने लगभग एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 2 किलो बरामदगी हो चुकी है.' पुलिस के इस बयान से साफ है जिस तेजी से पुलिस की कार्रवाई हुई है उतनी रफ्तार से चिट्टा तस्करी भी हिमाचल में बढ़ी है.
नशा मुक्त हिमाचल का टारगेट
एएसपी अभिषेक शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 'नशा तस्करी के खिलाफ सप्लाई नेटवर्क से लेकर अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई की रणनीति पर काम किया जा रहा है. भविष्य में भी ऐसे तत्त्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और नशा मुक्त शिमला के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा. शिमला पुलिस युवाओं को नशे से बचाने के लिए स्कूल और कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान भीचलाती है और छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देती है.पुलिस का टारगेट नशा मुक्त हिमाचल बनाना है.'
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