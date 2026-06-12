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हिमाचल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही चिट्टा तस्करी, अब तक शिमला पुलिस ने 2 किलो चिट्टा किया बरामद

शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. नशा तस्करों के जाल को उखाड़ फेंकने के लिए हिमाचल पुलिस दिन रात एक कर रही है. शिमला पुलिस ने इस साल अभी तक नशा तस्करी के 154 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 265 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही लगभग 2 किलो के करीब चिट्टा बरामद किया है. जानकारी देते हुए एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि पुलिस ने इस साल पिछले साल के मुकाबले दोगुना नशे का सामान बरामद किया है. नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस साल ही अभी तक बाहरी राज्य के 48 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो शिमला में आकर तस्करी कर रहे थे. एक नशा तस्कर भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा से तस्करी कर रहा था. उसने लगभग 20 किलो चिट्टे की तस्करी की है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया कब्जे से करीब 3 किलो चिट्टा उससे पकड़ा गया. अभिषेक शर्मा (ETV Bharat) एएसपी ने कहा कि पुलिस ने नशा तस्करी गिरोह के 48 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़े आरोपी शामिल हैं. अब तक लगभग एक करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियां शिमला में फ्रीज की जा चुकी हैं. इनमें लग्जरी वाहन, मकान और नकदी शामिल हैं. पुलिस का उद्देश्य नशा कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति पर रोक लगाना और तस्करों की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करना है. नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता