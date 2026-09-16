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चिट्टा सप्लाई चेन पर पुलिस का शिकंजा, चंडीगढ़ का बैंक कर्मचारी और पंजाब का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

पहला मामला पुलिस थाना सदर में 8 सितंबर 2026 को दर्ज अभियोग संख्या 119/2026 से जुड़ा है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर कृष्णानगर के रहने वाले 25 वर्षीय सनमजीत और 22 वर्षीय सुमित सपरा को गिरफ्तार किया था. दोनों के कब्जे से 5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ था. जांच के दौरान आरोपियों से पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने नशे की सप्लाई चेन की पिछली कड़ियों को खंगाला. इसी दौरान चंडीगढ़ मनीमाजरा निवासी गौरव तिशावर की कथित संलिप्तता सामने आई.

शिमला: एक ओर हिमाचल की सुक्खू सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए लगातार अभायन चला रही है. वहीं, दूसरी ओर पुलिस भी अवैध नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में राजधानी शिमला में नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. शिमला पुलिस ने दो अलग-अलग चिट्टा तस्करी मामलों में बैकवर्ड लिंकेज खंगालते हुए चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंच बनाई है. सदर थाना पुलिस ने जहां चंडीगढ़ के मनीमाजरा से एक सहकारी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9.31 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. वहीं, ढली थाना पुलिस ने फाजिल्का से एक 24 वर्षीय युवक को कथित मुख्य सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया है.

इसके बाद सदर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौरव तिशावर को मनीमाजरा, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी एक सहकारी बैंक में कार्यरत है और जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार नौकरी के अलावा अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित करता था. पुलिस ने आरोपी के मनीमाजरा स्थित आवास की तलाशी ली, जहां से 9.31 ग्राम अतिरिक्त हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

ढली पुलिस पहुंची पंजाब, मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

दूसरा मामला पुलिस थाना ढली में 28 अगस्त 2026 को दर्ज अभियोग संख्या 84/2026 से संबंधित है. ढली पुलिस ने भट्टाकुफर-ढली टनल मार्ग पर गश्त के दौरान एक वाहन को चेक किया था. वाहन में सुन्नी निवासी 25 वर्षीय दुष्यंत वर्मा और आनी, कुल्लू निवासी 24 वर्षीय अक्षय शर्मा सवार थे. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया.

नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई (@ShimlaPolice)

मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने चिट्टे की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंकेज खंगाला. जांच में 24 वर्षीय अजय कुमार, निवासी फाजिल्का, पंजाब की कथित भूमिका सामने आई. पुलिस के अनुसार, अजय कुमार ने फाजिल्का क्षेत्र से हेरोइन/चिट्टा हासिल किया था और बाद में मोहाली में अक्षय शर्मा को इसकी सप्लाई की थी.

पुलिस के अनुसार, जांच में दोनों के बीच 10,500 रुपये के लेन-देन का भी पता चला. इसके अलावा फोन कॉल डिटेल्स से भी दोनों के बीच संपर्क और कथित नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त से संबंधित कड़ियां सामने आईं हैं. इन सुरागों के आधार पर ढली पुलिस की टीम पंजाब पहुंची और 14 सितंबर को गांव मोजेवाला, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिल्का से अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

जांच के दायरे में चंडीगढ़ से पंजाब तक फैला नशे का नेटवर्क

एएसपी मेहर पंवर मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "दोनों मामलों में शिमला पुलिस ने नशे के अंतिम खरीदारों तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय सप्लाई चेन की पिछली कड़ियों को खंगालते हुए कथित सप्लायरों तक पहुंच बनाई है. सदर और ढली पुलिस की इन कार्रवाइयों में कुल 15.81 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी सामने आई है, जिसमें प्रारंभिक बरामदगी के अलावा बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर की गई बरामदगी भी शामिल है. पुलिस दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ियों की जांच कर रही है. नशे की सप्लाई और तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."

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